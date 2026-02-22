Bog ih vodi, a zvezde čuvaju: Rođeni u ovom znaku kroz život idu sa posebnim blagoslovom

Neki ljudi nikada ne koračaju sami. Veruje se da rođeni u ovom znaku kroz život idu sa posebnim blagoslovom i nebeskom zaštitom.

Pustolovi bez stalne adrese, istraživači, ljubavnici i diplomate – za njih se veruje da ih Bog vodi kroz život bez obzira na to u kakve se nevolje upuste. Ljudi rođeni u znaku Strelca su prave svestrane duše čija je priroda dvostruka; privlači ih sve što uzdiže duh, ali i ono što godi telu.

Mogu biti i smerni askete i najveći hedonisti. Imaju ogromne apetite za životom, a u svaku avanturu uskaču bez mnogo razmišljanja, jer u duši osećaju da su zaštićeni.

Veruje se da upravo rođeni u ovom znaku kroz život idu sa posebnim blagoslovom, jer ih neka nevidljiva sila uvek dočeka na noge. U komunikaciji su potpuno otvoreni, nekad čak i detinje naivni u svojoj iskrenosti. Oni veruju da su svi ljudi pošteni kao i oni, i upravo ih taj nebeski dar za sreću čuva od razočaranja koja bi druge slomila.

Zašto je sloboda najveća vrlina Strelca?

Sloboda kao najveća vrlina Iznad svega mrze ograničenja. Žele da budu nesputani poput ptice u letu, da vide svet i drugima pričaju o njegovim čudima. Strelac je otmen, aristokrata duha i ponekad buntovnik koji poštuje tradiciju, ali uvek ide svojim putem. Njegova snaga dolazi od Jupitera, planete koja donosi velike nagrade, medalje i zasluge onima koji se ne plaše da sanjaju veliko.

Iako znaju da budu strogi, pa čak i oholi, njihova velikodušnost uvek preovlada. Oni su oni koji prvi priskaču u pomoć, bez očekivanja da im se išta vrati.

Život sa njima je pustolovina sama po sebi:

Veseli su i lako osvajaju svako društvo.

Imaju čvrste stavove i neustrašivo se bore za svoja uverenja.

Oni su ono čuveno „rame za plakanje“ koje će vam uvek reći istinu u lice.

Rado dele sve što imaju – od novca do mudrosti.

Kada sve sumiramo, jasno je zašto se kaže da ih Bog vodi kroz život, a zvezde im krče put. Strelac ne mora da brine za svoju budućnost. Dok god veruje u dobro, nebeska sreća ga prati i vodi ka uspesima koji su mu odavno zapisani.

Njegov otvoren pristup svetu uvek mu se vraća, osiguravajući mu život pun nagrada i onih najlepših, sudbinskih pustolovina.

