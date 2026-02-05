Bog je konačno uz njega: Posle duge tišine sada se sve vraća sa kamatom za jedan znak horoskopa

Bog konačno pazi i na njih.

Ako si Bik, verovatno imaš onaj osećaj da si predugo bio strpljiv. Ćutao si, radio svoje, gurao napred i kad se nije videlo ni svetlo na kraju tunela.

I znaš šta? Upravo tu se priča lomi. Ne naglo, ne filmski – već onako kako Bikovima i priliči: tiho, ali moćno.

Ovaj period donosi promenu koja se ne vidi na prvu loptu, ali se oseća u stomaku. Kao kad znaš da si na pravom putu, iako još nema dokaza. Ljudi koji su te ranije potcenjivali sada menjaju ton. Neki se čak javljaju sami. Da, baš ti.

Novac? Neće pasti s neba, ali će početi da dolazi lakše. Manje nerviranja, manje „krpljenja“, više smislenih prilika. Ako si imao ideju koju si stalno odlagao jer „nije vreme“ – vreme jeste sada. Ne sutra, ne od ponedeljka. Sad.

Ljubav je posebna priča. Bik retko ulazi površno, i to univerzum konačno poštuje. Ako si u vezi, sledi stabilnost i razgovori koji rešavaju stvari, a ne ih guraju pod tepih. Ako si sam, upoznavanje dolazi spontano, bez forsiranja. Kao da ti neko skida teret s ramena.

Praktičan savet? Ne objašnjavaj se svima. Ne mora svako da zna tvoje planove. Bikovima snaga raste kad ćute i rade. I još nešto – obrati pažnju na svoje telo. Umor koji si ignorisao sada traži pauzu.

Na kraju, nije poenta u tome da ti se sve posreći. Poenta je što si izdržao. A kada Bik izdrži dovoljno dugo, nagrada dođe. Uvek. Samo ovog puta – dolazi veća nego što si očekivao.

