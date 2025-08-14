Bog je svakom znaku dao dar – ali samo je 1 odabran za misiju koju drugi ne bi izdržali

Bog je svakom horoskopskom znaku dao dar – ali samo jedan je izabrao za misiju koju drugi ne bi mogli da izdrže. Njegova snaga je tiha, duboka i nevidljiva.

Svaki horoskopski znak ima svoj dar – Lav ima harizmu, Devica preciznost, Strelac viziju. Ali postoji jedan znak koji je od Boga dobio misiju koju nijedan drugi ne bi mogao da iznese. To su RIBE – najtiši, najdublji i najnežniji znak Zodijaka.

Ribe – znak koji nosi božansku misiju

Ribe ne pričaju mnogo, ali osećaju sve. Njihova intuicija je dar koji često boli, jer vide ono što drugi ne žele da priznaju. Njihova snaga je u tišini, u sposobnosti da razumeju i oproste i kad ih svet povredi. Bog im je dao zadatak da budu svetionik u tuđim olujama.

Dar koji boli, ali leči

Empatija Riba nije površna – ona je duboka, sirova, ponekad iscrpljujuća. Ribe osećaju tuđu tugu kao svoju, ali ne beže od nje. Njihov dar je da leče – rečima, prisustvom, tišinom. I zato su odabrane. Jer samo one mogu da izdrže težinu sveta, a da ne izgube dušu.

Zašto baš Ribe?

Zato što su prošle kroz pakao, a i dalje veruju u ljubav. Zato što ih svet često ne razume, ali one i dalje razumeju svet. Bog ne bira savršene – bira one koji znaju da se slome, pa da se ponovo sastave. Ribe su upravo to: nežne, ali nepokolebljive.

Ako ste Riba – znajte ovo

Možda ste često umorni, možda se pitate zašto baš vi. Ali odgovor je jednostavan: jer možete. Jer ste rođeni za više. Jer vaš dar nije slabost, već snaga koju svet još nije naučio da ceni. Vi ste ti koji nose svet, a da to niko ne vidi.

