Bog mu je dao sve – jedan znak horoskopa ima moć da ostvari svaku svoju želju!

Postoji jedan znak horoskopa koji kao da ima otvorena vrata svemira. Sve što zamisli – pretvori u stvarnost. Dok drugi prave planove, on već živi ono što su drugi tek poželeli.

Lav – znak koji s pravom nosi krunu i ne plaši se da je pokaže.

Lav ima urođenu snagu, magnetizam i samopouzdanje koje se ne uči, već rađa s njim. Kada Lav nešto odluči, svet se nekako namesti da mu pomogne u tome. Neki bi rekli da je to sreća, ali istina je da Lav zna koliko vredi i nikada ne sumnja u svoj cilj. On veruje da zaslužuje najbolje – i to najbolje mu dolazi, pre ili kasnije.

Ali Lav nije samo simbol moći, već i srca. Njegova energija pokreće i druge, ohrabruje ih da i oni pokušaju, da se ne plaše. I baš tu leži tajna: Lav veruje u sebe, ali i u mogućnost da svako od nas može više, ako samo prestanemo da se potcenjujemo. Koliko puta si odustao samo zato što si mislio da “nije za tebe”? Lav to nikada ne bi rekao. On bi rekao: “Zašto ne bih mogao?”

Ako i vi želite da uhvatite malo Lavove energije, probajte ovo – svako jutro zapitajte sebe: “Šta danas mogu da uradim bolje nego juče?” Nemojte čekati savršen trenutak; Lav zna da je sada pravi trenutak. Verujte u ono što radite, jer vera u sebe menja sve.

Ovaj znak horoskopa nas uči najvažnijoj lekciji – da granice postoje samo u našoj glavi. Ako imate odlučnost Lava i hrabrost da sledite svoje snove, ni nebo više nije granica.

I zato, sledeći put kad posumnjate u sebe, setite se Lava – on zna da može, i zato uvek uspe.

