Izabranik Boga koja čeka period izobilja i sreće - možda ste baš vi među izabranim srećnicima?

Bog mu konačno šalje milost – ovaj znak horoskopa čeka faza izobilja i sreće.

Da li ovih dana imate osećaj da vas nešto nevidljivo gura napred, čak i onda kada vi sami niste sigurni kuda idete?

Kao da se vrata sama otvaraju, a prepreke se, ni sami ne znate kako, sklanjaju s puta. Upravo u takvu fazu sada ulazi Strelac , fazu izobilja i sreće.

Ako ste Strelac, verovatno ste poslednjih meseci imali utisak da dajete više nego što dobijate. Trud, vera i strpljenje često nisu bili nagrađeni odmah. Ali ovo je trenutak kad shvatite da ništa nije bilo uzalud.

Pred vama je period u kome se sreća ne najavljuje glasno, već stiže suptilno – kroz prave ljude, prave ponude i odluke koje donosite bez mnogo razmišljanja. Novac? Da, ali ne samo u klasičnom smislu. Izobilje se vidi i u podršci, osećaju sigurnosti, pa čak i u unutrašnjem miru koji vam je dugo falio.

Zanimljivo je što će vam se mnoge prilike pojaviti onda kada ih najmanje očekujete. Kratak razgovor, slučajan susret, poruka u pravo vreme. Da li ste primetili koliko često život nagradi one koji ne odustaju, iako su umorni? Strelac je upravo tu lekciju položio.

I nemojte sve odmah da ispričate svima. Čuvajte planove dok ne ojačaju. I, koliko god zvučalo jednostavno – verujte svom prvom osećaju. Ovog puta vas neće prevariti.

U ljubavi se vraća vera. Ako ste sami, neko sa sličnim pogledom na život ulazi u vašu priču. Ako ste u vezi, odnosi postaju stabilniji, topliji, iskreniji.

Zaključak je jednostavan, ali snažan – strelac ulazi u fazu kada mu se vraća ono što je dugo davao bez garancije.

Milost, sreća i izobilje nisu slučajni – oni su zasluženi. I ovaj put, univerzum to jasno pokazuje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com