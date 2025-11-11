Bog šalje nešto važno ovom znaku horoskopa.

Ponekad život zastane na trenutak, kao da nas priprema za poruku koju treba da čujemo.

Nije slučajno kad se stvari iznenada smire, kad se znakovi pojavljuju u tišini. Ovih dana, upravo tako nešto događa se Devici. Bog joj šalje važnu poruku — vreme je da prestane da sumnja u sebe i da napokon poveruje da sve što je čekala ima smisla.

Device su poznate po svojoj analitičnosti, po tome što previše razmišljaju, planiraju, mere, i često zaborave da se prepuste. Ali sada, sudbina ih ipak uči da ne mora baš sve da bude savršeno da bi bilo ispravno. Bog im daje šansu da izađu iz sopstvene senke, da slede ono što osećaju, a ne samo ono što izgleda logično.

Možda ste primetili da vam se u poslednje vreme ponavljaju određeni brojevi, da nailazite na iste rečenice, ili da vas neka osoba iz prošlosti iznenada kontaktira. Nema slučajnosti — to su Božji tragovi koji vas vode ka pravom putu. Ne ignorišite ih.

Ono što Devica sada treba da uradi jeste da stane, duboko udahne i posluša svoje srce. Ne razum, ne tuđi savet — već svoj unutrašnji glas. On zna bolje od bilo koga kuda treba da krenete. Ponekad je najveća hrabrost pustiti da stvari dođu same, umesto da ih stalno kontrolišemo.

Bog ne govori uvek glasno. Nekad šapuće kroz tišinu, kroz intuiciju i kroz ljude koje vam pošalje.

Device neka otvore oči i srce — poruka koju čekate već je stigla. Sad je samo na vama da je i čujete.

