Bogati, prosperitetni i srećni: pred Božić 3 znaka ulaze u novu eru izobilja, Mesec im daje mentalnu snagu

Bogati, prosperitetni i srećni postaće Vodolija, Ribe i Jarac. Mesec im daje mentalnu snagu i pomaže da donesu prave odluke.

Ova tri horoskopska znaka pred Božić ulaze u novu eru izobilja. Došli su na red da budu bogati, prosperitetni i srećni.

Opadajući Mesec nam pomaže da postanemo bistri uma i spremni da donosimo prave odluke. Mentalno smo spremni tokom ovog tranzita, a prateća energija Lava naglašava samopouzdanje, liderstvo i kreativni autoritet.

Prosperitet dobija oblik, a ovi astrološki znaci uče šta zaista znači praćenje. Ovo označava početak perioda u kojem dosledan trud vodi do tog poslovičnog ćupa zlata. Uskoro ćemo ući u period velikog izobilja, uprkos onome što vidimo oko sebe.

Ključ je da ostanemo pametni i na oprezu. Ostajući svesni šta se dešava, završićemo na vrhu. Bogati, prosperitetni i srećni.

1. Jarac – spoznaćete sopstvenu vrednost koja vodi na izobilje

Izobilje počinje kada sva odgovornost koju ste preuzeli počne da se isplaćuje, Jarče. 5. januara, opadajući Mesec u Lavu pokazuje vam rezultate izbora koje ste napravili. Ispostavlja se da ste sve vreme bili u pravu kada su u pitanju određene stvari.

Tokom ovog perioda dobijate priznanje od vršnjaka i to vam pokazuje da je verovanje svom osećaju profitabilno. Imate način da uočite pobednike i upravo zato ste trenutno na putu ka izobilju.

Za vas, ponedeljak je takođe o priznavanju sopstvene vrednosti. Kada prepoznate sopstvenu ogromnu vrednost, postaćete prosperitetni i srećni, a mogućnosti se šire i izobilje teče prirodno.

2. Vodolija – saradnja sa drugima nosi bogatstvo

Za vas ulazite u izobilje novo doba jer sada sarađujete sa drugima. Vaš rad vide pravi ljudi. Opadajući Mesec u Lavu skreće pažnju na ideje ili doprinose koji zaslužuju priznanje.

5. januara primećujete povećanu podršku drugih jer je očigledno da imate toliko toga da ponudite. Vaši talenti su zaista neosporni i ovo je veoma dobar period za vas.

Deljenje vaše vizije privlači pravu podršku pod Mesecom u Lavu. Ova faza izobilja vas podstiče da se držite plana i verujete u svoj jedinstveni pristup. Prosperitet dolazi kroz povezanost i poverenje.

3. Ribe – konačno počinje isplata

Ono što vam se dopada jeste ideja da sav taj rad koji ste uradili konačno počinje da se isplaćuje, i to dobro. Opadajući Mesec u Lavu vam pokazuje da sve što ste uradili počinje da se sabira na značajne načine. Vaš rad nije bio uzaludan!

5. januara ulazite u izobiljniju eru svog života. Naučili ste kako da upravljate svojim vremenom i energijom i to zaista počinje da se isplati. Ne donosite ishitrene odluke. Sada ste spremni da delujete na osnovu svog stručnog znanja.

Ono što se dešava u ponedeljak je samo početak za vas. Možda čak kažete da se vaši snovi počinju manifestovati. Budite stabilni. Nastavite dalje. Imate to!

(Krstarica/YourTango)

