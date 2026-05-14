Bogatstvo i izobilje stiže za 3 znaka pre kraja maja 2026. Finansije konačno kreću na bolje

Devica, Blizanci i Bik su srećni znaci horoskopa do kraja maja. Astrološka energija donosi im do kraja meseca samo bogatstvo i izobilje.

Tri horoskopska znaka mogu da se raduju. Bogatstvo i izobilje stiže im sa svih strana sve do kraja maja 2026. Astrološka energija ovog meseca stvara „masivnu promenu u njihovim finansijama“, objasnila je astrološkinja Džordžina Isterbruk u videu.

Čak i ako stvari ne idu po vašem ukusu, sada nije vreme za odustajanje. Sa Uranom, planetom poremećaja, u novom horoskopskom znaku prvi put posle sedam godina i jednim od najizobilnijih mladih Meseca u godini koji se pojavljuje 16. maja, stvari konačno kreću na bolje. Posebno kada je reč o finansijama.

Ako ste jedan od sledećih astroloških znakova, rekla je Isterbruk, „onda se samo pripremite za bogatstvo i izobilje i za slučajnu veliku količinu novca koja će početi da vam dolazi“.

1. Bik – imaćete više mogućnosti za obilje

Vi ste jedan od najsrećnijih znakova zodijaka kada je u pitanju novac, ali čak ste i vi nedavno morali posebno pažljivo da pratite svoj budžet. To je zato što ste „upravo izašli iz sedmogodišnjeg ciklusa u Uranu, planeti nepredvidivosti, haosa“, objasnila je Isterbruk, „i to bi uticalo na sve u vašem životu, ne samo na vaše finansije.“

Ali Uran je konačno u Blizancima i već možete osetiti da stvari počinju da se smiruju. Sve će postati mnogo stabilnije za vas. To vam pomaže da se vratite svom ja sa visokim prihodima. Očekujte da će obilje doći kako vam se bude pojavljivalo više mogućnosti.

2. Blizanci – iznenadne promene i prilike donose finansijsku korist

Iako je Uran, planeta iznenadnih promena, sada u vašem horoskopskom znaku. Njegova energija zapravo mnogo bolje funkcioniše za vas nego za Bika. Isterbruk tvrdi, „ovo je veoma brza energija“, koju Bik ne podnosi dobro, ali srećom, vi jeste.

Budući da ste u stanju da pratite iznenadne promene, očekujte velike pobede i veće plate dok vam se neočekivane prilike pojavljuju. Bilo da je u pitanju ulazak u novu karijeru ili rizikovanje u poslovnom poduhvatu, sada je vaša šansa da izgradite finansijsku stabilnost. Uz to rečeno, budite strateški raspoloživi sa svojim novcem, Blizanci. Primamljivo je poludeti i trošiti mnogo, ali štednjom ili čak učenjem više o investiranju, do kraja maja 2026. godine ćete se postaviti u mnogo bolju poziciju.

3. Devica – odluke o finansijama značajno su vam bolje

Pošto vama vlada Merkur, a Uran je sada u znaku kojim vlada Merkur, njegov prelazak u Blizance automatski utiče i na vas. Odluke koje donosite u vezi sa svojim finansijama značajno su poboljšane tokom ove energije. Prema Isterbrukovoj, „Ovo nije toliko stvar sreće, već više vremena za vas.“

U prošlosti su stagnacija i neizvesnost možda mučile vaš život. Od neizvesnosti u karijeri ili čekanja prilike za posao, život je izgledao kao da je zaustavljen tokom većeg dela 2025. i 2026. godine.

Sada kada je Uran u Blizancima, možete osetiti kako ta anksioznost i neodlučnost nestaju. Osećate se mnogo više kontrolisanim u vezi sa tim kuda idete odavde. Dakle, ako ste čekali savršen trenutak za delovanje, sada je vaše vreme da zablistate. Razmišljajući o najboljem toku akcije i budući da ste direktni, zarađivaćete novac sve do kraja meseca. Spremite se za bogatstvo i izobilje.

