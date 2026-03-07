Bogatstvo i luksuz preplaviće ove znakove do kraja marta, oni su favoriti astrologa

Lav, Vodolija, Lav, Blizanci, Strelac i Ovan su favoriti do kraja marta. Prema rečima astrologa, bogatstvo i luksuz su njihova sudbina..
Astrolog otkriva šest najsrećnijih horoskopskih znakova za ostatak marta 2026. Bogatstvo i luksuz preplaviće ih do kraja meseca ako preduzmu potrebne akcije.
Šest najsrećnijih horoskopskih znakova za ostatak marta 2026. godine ima velike koristi od prelaska astrološke energije iz emotivnih Riba u smelog Ovna.
Dok je prva polovina meseca favorizovala duboku intuiciju i rešavanje labavih poslova, ostatak marta je posvećen sirovoj akciji. Ovan ne okleva, tako da se promene dešavaju brže nego što biste očekivali.
Prema rečima astrologinje Helene Hator, energija za ostatak marta favorizuje ove astrološke znakove koji doživljavaju srećne prilike i privlače teško stečeni uspeh. Osetiće pravo bogatstvo i luksuz.
1. Lav – srećno vreme za privlačenje bogatstva
Vi ste jedan od najsrećnijih horoskopskih znakova do kraja meseca, posebno u pogledu vaših partnerstava. Kao što je Hator objasnila, pomračenje Meseca tokom punog Meseca koje se dogodilo 3. marta bio je samo početak veoma srećne ere da privuku bogatstvo i luksuz kroz rad sa drugima.
Prema Hator, ovo je mesec da držite oči otvorene za mogućnosti umrežavanja koje imaju potencijal da unaprede vašu karijeru, jer je univerzum na vašoj strani.
Pored toga, rekla je Hator, „partner bi mogao da otkrije tajnu koja radikalno menja način na koji zarađujete novac“.
2. Vodolija – prihod vas preplavljuje
Imaćete velike koristi od ulaska Venere u Ovna 6. marta. Kada ova energija preuzme kontrolu, bićete jedan od najsrećnijih horoskopskih znakova do kraja meseca. Kao što je Hator objasnila, „što se više povežete, to će biti bolje za vas“.
Pored toga, pomračenje punog Meseca u Devici „zaista maksimizira vaš pasivni prihod“, rekla je Hator. Umesto da se iscrpljujete za svaki cent, osećaćete se kao da vam prihod „preplavljuje“, objasnila je astrolog.
3. Rak – više prilika i sreće do kraja meseca
Ovo je vaša smaragdna godina koja je sama po sebi izuzetno srećna. Ova sreća postaje još jača kada se Jupiter retrogradno kreće 10. marta. Nakon toga, bićete jedan od najsrećnijih horoskopskih znakova do kraja meseca.
Očekujte više prilika i sreće do kraja meseca, jer će „vaše prisustvo u svetu biti na vrhuncu svih vremena“, rekla je Hator. „Očekujte da će vaše prisustvo biti veoma magnetno.“
4. Blizanci – odlična vest za vaš prihod
Samo zato što je vaša vladajuća planeta, Merkur, retrogradna, ne znači da nećete doživeti srećan mesec. Iako stvari mogu početi sporo, to se menja kada se Jupiter retrogradno kreće 10. marta, što je odlična vest za vaš lični prihod.
Prema Hator, „To je takođe dobro za sve što treba da prodate, da se rešite, sve čega se držite.“
Pored toga, mart je mesec pregovora jer konačno počinjete da pregovarate sa partnerom ili nekim na poslu. Dakle, ako ste osećali potrebu da se snažnije zalažete za sebe, mart je najbolji mesec za to!
5. Strelac – i partner ima koristi od vaše sreće
Ne samo da ste jedan od najsrećnijih znakova zodijaka do kraja marta, već i vaš partner ima koristi od vaše sreće. Kao što je Hator objasnila, „sa Jupiterom koji se direktno nalazi u vašoj osmoj kući, partner ili supružnik bi mogli dobiti povećanje plate“.
Iako vam ovo svakako može koristiti, ovo bi takođe moglo biti vreme kada neko sa kim radite odluči da vam da bolju ponudu od one koju trenutno dobijate na poslu. U svakom slučaju, ova energija se prevodi u novac, i počinjete da se osećate finansijski stabilnije do kraja meseca.
Uz sve rečeno, ako ste radili na nekim projektima, pridržavajte se toga, jer ovog meseca zaista možete iskoristiti sreću koju doživljavate u karijeri.
6. Ovan – društveni odnosi privlače vam sreću
Ovan, Venera ulazi u vaš znak 6. marta, što je uvek jedno od najsrećnijih vremena u godini. Venera je planeta ljubavi i novca, i kada se nađe u vašem znaku, „počećete da se osećate dobro“, rekla je Hator. Zahvaljujući ovoj pozitivnoj promeni u vašoj energiji, „počećete da privlačite više prilika“, dodao je astrolog.
Osim navedenog, obavezno ostanite društveni. Primamljivo je ostati u zatvorenom prostoru, ali društvenim odnosima ćete privući više sreće nego ikada ranije.
Kako iskoristiti ovaj period
Bez obzira da li razmišljate o pokretanju posla ili želite da izgradite svoja partnerstva, sada nije vreme da ostanete pasivni. Ako ste jedan od ovih astroloških znakova, ovo je vaš mesec da budete najproaktivniji što ste ikada bili!
(Krstarica/YourTango)
