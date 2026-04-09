Bolja vremena konačno dolaze za ova 3 znaka od 9. aprila, izdižu se iznad svih problema

Posle 9. aprila, period teškoća se završava za tri horoskopska znaka i bolja vremena konačno kreću.
Astrološki gledano, razlog za to je što se Hiron direktno kreće u znak Ovna, što nam pomaže da se suočimo sa suštinom problema i da se nosimo sa sopstvenim nevoljama.
Iako ne možemo uticati na sve okolnosti, imamo moć da kontrolišemo način na koji doživljavamo teške situacije. Upravo u četvrtak će pripadnici ovih znakova shvatiti da je dosta.
Iako ne možemo preko noći zalečiti rane, možemo promeniti svoj stav i odlučiti da verujemo u nešto veće.
Astrologija nas uči da univerzum pomaže onima koji pomažu sebi, a danas je dan da se uzdignemo iznad problema.
Blizanci – konačno nešto preduzimate
9. aprila shvatićete da jednostavno više ne možete da izdržite. Težak period je postao preveliki teret i spremni ste da nešto preduzmete. Iako su vas teškoće preplavile, uvek je postojao izlaz, način da im se stane na kraj, ali iz nekog razloga ste odlučili da ostanete u toj situaciji.
U četvrtak ćete konačno odlučiti da iskoristite ovu priliku i rešite se problema jednom za svagda.
Neće biti lako i biće potrebno mnogo mentalne snage da se odmaknete od starog načina razmišljanja, ali ćete uspeti. Shvatate da je vaš život vaš i da ne pripada nikome drugom. Vreme je da počnete da ga živite punim plućima, srećno i oslobođeno od tereta.
Vaga – prilika za promenu u vašem životu
Kiron direkt vas stavlja u jaču poziciju. To znači da se 9. aprila otvara prilika za veliku promenu u vašem životu, ali se ona neće dogoditi sama od sebe. Njena svrha je da vas podstakne na akciju i da vam da zamah. Ovo je vaša šansa da se izvučete iz situacije u kojoj ste se našli. Sada znate da ste jedina osoba koja to može da uradi za vas.
Ovo je dan kada ćete se osloboditi tereta koji nosite predugo. Jednostavno ne možete da podnesete ni minut više da budete potišteni i jadni. Vreme je da se uzdignete, a univerzum radi u vašu korist. Bolja vremena konačno dolaze.
Jarac – donosite dobru odluku
Postoji jedna stvar koju nikada sebi nećete dozvoliti, a to je da se nađete u stanju u kojem više ne vidite sopstvenu vrednost. To ne dolazi u obzir. Znate svoju vrednost i niko vam je ne može oduzeti. Imate jak instinkt za preživljavanje.
Dok ga svi imamo donekle, vaš će biti posebno aktiviran u četvrtak i gurnuće vas da donesete odluku koja će vas izvući iz tame na svetlost.
Videli ste šta se dešava kada vam je samopouzdanje poljuljano, i to vam se nimalo ne sviđa. Znate da zaslužujete bolje nego da se stalno borite sa teškoćama. Zato se sada odlučno distancirate od svake negativnosti.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com