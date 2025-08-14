Bolje je NE imati posla sa njima! Ljudi u ovih 5 znakova horoskopa uvek su praznog džepa i večiti dužnici

Oprez je svakako potreban ako treba da se sa njima upustite u bilo šta što je finansijske prirode.

Prema astrolozima, sticanje bogatstva nekim znakovima ide teže nego drugima.

Dok neki ljudi uspevaju da se snađu čak i u najgorim finansijskim situacijama, postoje oni koji, bez obzira na to koliko zarađuju, uvek osećaju da im novca nedostaje. Ne uspevaju da uštede, niti da održe stabilne finansije. Astrolozi smatraju da su planete delimično krive za njihove probleme u upravljanju novcem.

Dok su znakovi poput Bika poznati po svojoj štedljivosti i veštom baratanju novcem, neki drugi znakovi, bez obzira na zaradu, ne znaju kako da zadrže novac, te njihove ruke često ostaju prazne, prenosi espreso.co.rs

Strelac

Strelčevi žive u trenutku, ne razmišljajući previše o budućnosti, što često rezultira besparicom. Loše procenjuju kada treba štedeti, donose pogrešne investicione odluke, a fokusirani su isključivo na uživanje u sadašnjosti i život punim plućima.

Vaga

Rođeni u znaku Vage su poznati po tome da podignu kredit za nepotrebne stvari, a kasnije imaju poteškoća da ga vrate. Lenji su kada je reč o zarađivanju, ali im nije teško da potroše novac na besmislice.

Blizanci

Društveni i ekstrovertni Blizanci vole da impresioniraju druge. Ekstravagantni su, vole da plaćaju piće drugima, kupuju skupe poklone, ali na kraju ostanu praznih džepova. Njihova impulsivna kupovina često ih vodi ka finansijskom kajanju.

Ovan

Ovnovi teško kažu „ne“ kad ih neko zamoli za pozajmicu. Rado će pomoći drugima, čak i ako to znači da neće imati dovoljno za sebe. Njihova velikodušna priroda može značajno da utiče na njihov finansijski položaj.

Škorpija

Škorpije su sklone finansijskim problemima, naročito kada su u vezi sa osobama koje imaju skupe ukuse. Iako su strastvene u ljubavi, Škorpije ne vole da drugi plaćaju za njih, pa često insistiraju da sami pokriju troškove, čak i kad ne mogu to sebi da priušte.

