Bolji život za 3 znaka kreće 13. juna, a tajna nije u sreći nego u jednoj odluci koju donosite u subotu

Bolji život za 3 znaka počinje 13. juna, ali ne zbog sreće. Pročitajte kako jedna odluka ove subote menja sve trima znacima.

Bolji život za 3 znaka ne stiže 13. juna zato što vam neko deli sreću na kašičicu. Stiže zato što tog dana, pod opadajućim polumesecom u Biku, prestajete da tražite od sebe više nego što možete da podnesete. To je cela tajna. Trezvenost u odlukama, a ne velika gesta.

Ova lunacija ima jednu retku osobinu. Pokazuje vam i vaše snove i vaše granice u istom trenutku. Zato u subotu donosite odluke bez drame i bez preteranih obećanja. Tačno znate dokle možete, pa baš zato stižete daleko.

Rak: kako da prekinete porodičnu svađu pre nego što počne

Obično planete uskoče i situacija eskalira za sekundu. U subotu, baš suprotno. Pored člana porodice koji vas inače nervira, osetićete se neobično opušteno. Pustićete ga da kaže šta ima, i samo ćete slušati.

To je trenutak kada shvatate da svaki razgovor ne mora da se završi vikom. Birate svoje bitke, a ovu jednostavno preskačete. Prvi put posle dužeg vremena osećate stvarni pomak oko starog porodičnog problema. Umesto svađe, gledate šta vas spaja i to popravljate.

Strelac: zatvorite slavinu za tuđu negativnost

Život vam se 13. juna menja jer odbijate da primite više negative nego što vam pripada. Optimista ste po prirodi, ali i vi posrnete kada krene teško. U subotu se vraćate sebi.

Shvatili ste nešto važno. Imate mali rezervoar za negativnost i nema razloga da ga punite do vrha. Ugasite vesti ako treba. To što je negativa svuda oko vas ne znači da mora u vašu orbitu. Lunacija u Biku nagrađuje stabilnost i čvrste osećaje, pa gradite svoju nišu i ne gubite nadu.

Vodolija: kada vas nije briga šta drugi misle, sve je lakše

Smeli ste i nezavisni, i to obožavate kod sebe. Nikada vas nije previše zanimalo tuđe mišljenje. Tokom opadajućeg polumeseca u Biku vidite tačno šta u životu treba popraviti, pa odmah povučete potez.

Volite sebe takvi kakvi jeste, ali to vas ne sprečava da želite više u subotu. Utemeljeni ste i sposobni, pa kada nešto poželite, idete do kraja. Bilo da je to sređivanje doma ili lično samousavršavanje, vi to već smatrate gotovom stvari.

Zašto baš ova tri znaka osećaju najveću promenu 13. juna?

Rak, Strelac i Vodolija u subotu dele jednu istu reakciju na lunaciju u Biku: prestaju da se bore protiv onoga što ne mogu da promene i ulažu energiju u ono što mogu. Bolji život za 3 znaka postaje i bez velikih gestova.

Kako da iskoristite ovu energiju ako niste jedan od tri znaka

Ne morate biti Rak, Strelac ni Vodolija da osetite ovaj talas. Probajte da uradite ono što ova tri znaka rade prirodno u subotu.

Odustanite od jedne svađe koju biste inače dobili

Isključite izvor vesti koji vam kvari raspoloženje

Popravite jednu konkretnu stvar u domu, makar malu

Snaga ove lunacije nije u tome da poželite sve odjednom. Snaga je u tome da poželite tačno onoliko koliko možete da iznesete. A to ne piše ni u jednom horoskopu osim u ovom.

Koju ćete jednu svađu vi preskočiti u subotu? Napišite u komentarima šta biste promenili da imate samo jedan trezven dan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com