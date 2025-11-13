Bolna sećanja nisu im više pretnja, najbolji horoskop imaće ovi znakovi. Karma ih oslobađa i počinju novo poglavlje života

Bolna sećanja su prošlost za Devicu, Raka, Ribe, Strelca i Blizance od 13. novembra 2025. Mesec u Devici će se u četvrtak spojiti sa Južnim karmičkim čvorom, stvarajući karmičko oslobađanje za ove astrološke znake.

Tihi i kontemplativni trenutak je na horizontu kada se Južni karmički čvor susreće sa Mesecom u zemljanoj i otpornoj Devici.

Južni karmički čvor je posebna tačka koja obeležava karmičke trenutke, a pošto je Mesec simbol prošlosti, danas je vreme zatvaranja, isceljenja i samosvesti. Prošla ponašanja postaju jasna, omogućavajući vam da se njima pozabavite.

Došlo je vreme za karmičko resetovanje. Zone udobnosti počinju da deluju ograničavajuće. Bolna sećanja više nisu pretnja; Umesto toga, oni osvetljavaju put ka rastu. Za pet astroloških znakova, četvrtak donosi slatki oproštaj koji je i gorak i sladak. Život koji ste živeli je iscrpeo svoj tok, i sada je vreme da prevaziđete ovaj deo svoje životne priče i napišete novo poglavlje.

1. Devica – napokon ne mora sve po pravilima

Svi putevi kada ste sebi govorili da je biti savršen način da uspete u životu više nemaju težinu. Osećate se kao da je dobro biti svoje nesavršeno ja. Ljudi (verovatno Ribe) će se osećati počastvovano što ste spremni da pokažete ranjivost. Danas je najbolji dan za vas jer sebe vidite onako kako bi trebalo da budete viđeni: kao iscelitelj.

Vaša ljudska priroda je ono što vas povezuje sa svetom na način koji je i inspirativan i čudesan. Znate kako vas univerzum dočekuje tamo gde jeste i interveniše da popuni praznine u situaciji koja je previše teška za vas da se sami nosite sa njom. Oslobađate se potrebe da sve imate pod kontrolom.

Vaš um i srce se reprogramiraju tako da više ne postoji krutost oko toga da vam dan bude isplaniran baš kako treba, i to je zaista jedna od najboljih stvari koje ste mogli da uradite za sebe u četvrtak.

2. Rak – najbolji dan, pronalazite svoje mesto u svetu

Pošto je Mesec vaš vladar, današnja energija će vam se činiti ličnom jer imate priliku da se rešite starih navika i misli koje su vas previše dugo sputavale. Danas je najbolji dan za vas jer pronalazite svoje mesto u svetu.

Vaša porodica vam toliko znači, pa kada nešto krene po zlu, često krivite sebe. Verovali ste da možete nešto bolje učiniti, „kad bi samo“, ali kada taj trenutak ne dođe, u srcu nosite bol i tugu.

Dakle, kada se vaša planeta poveže sa Južnim čvorom, formira se spajanje, što vam omogućava da se odvojite od onoga što ne možete promeniti. Shvatate da neke situacije nisu na vama da upravljate. Univerzum nadgleda sve. Znanje o otpuštanju vam pruža zadovoljstvo — osećate se kao da ste ponovo rođeni!

3. Ribe – bolna sećanja polako nestaju

Energija Riba i Device u četvrtak podseća vas na to ko ste. Niste žrtva okolnosti, iako ste verovali da jeste kada život nije išao kako ste planirali.

Možda ćete se uhvatiti u talas emocionalne energije, pošto je Mesec u drugom vodenom znaku. Međutim, takođe ćete imati osećaj unutrašnje emocionalne utemeljenosti zbog zemaljske stabilnosti Device. Danas je najbolji dan za vas jer više niste vezani za bol koji vam uskraćuje radost. Spremni ste za emocionalno oslobađanje koje je i isceljujuće i konačno.

Danas može uključivati katarzične suze, ali je isceljujuće iz svih pravih razloga.

4. Strelac – izazovi su prilike za rast

13. novembra, zastarela verovanja biće zamenjena novim teorijama i percepcijama o tome kako život treba da funkcioniše. Sviće novo doba, a vi želite da budete živi, dišući deo toga. Vi opažate svet koji je miran i pun života i nade, i shvatate da uprkos svemu što svakodnevno radite da biste ostali u toku, postoje stvari koje morate da odučite. Spremni ste da to uradite, a Mesečeva konjunkcija sa tranzitom Južnog čvora može vam pomoći.

Ono što danas čini najboljim je to što govorite za ono što znate da je istina. Možda ćete čuti nešto ili voditi debatovan razgovor sa Blizancem, i u tom trenutku ćete videti koje su vas misli ili osećanja sprečila da budete duhovno zreli za budućnost. Danas može doći sa sukobima, ali izazovi su savršene prilike za zatvaranje i rast.

5. Blizanci – detoksikujte danas svoj um, samo pozitivno mislite

Imaćete najbolji horoskop 13. novembra kada se vaš kućni život poboljša tokom konjunkcije Meseca sa Južnim čvorom u Devici. Znate da je porodica važna, ali dolazi vreme kada morate sami da izaberete. Vaš porodični život može biti glavni izvor ideja, verovanja i informacija iz sveta sa kojima se ne slažete. Pa ipak, zbog mira, usvajate i prilagođavate se.

Ali danas vam dozvoljavamo da vidite zašto vam tako opuštenost može dugoročno naštetiti. Udaljavate se od autentičnosti i unutrašnje istine. Danas je najbolje da zaboravite bolna sećanja jer detoksikujete svoj um od negativnog razmišljanja i zamenjujete ga dobrim vestima i pozitivnim mislima. Strelac može biti deo načina na koji preoblačite svoj um. Vaša intuicija omekšava, a komunikacija se poboljšava jer se širi. Život je lep!

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com