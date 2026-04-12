Božansko vreme pratiće 3 kineska znaka od 13. do 19. aprila, privlače sreću i blagostanje kao nikad pre

Tri kineska horoskopska znaka privlače sreću i blagostanje cele nedelje od 13. do 19. aprila 2026. Božansko vreme predstoji im cele naredne nedelje.

Tri crvena dana vam pomažu da uklonite prepreke kako biste napravili prostor za stvari koje želite u životu pre mladog Meseca.

Sreća i blagostanje dešavaju se onima koji su najbolje pripremljeni za njih. Mlad Mesec stiže 17. aprila, započinjući novo lunarno putovanje. Pre nego što krenete na 30-dnevno putovanje, važno je da očistite staru, negativnu energiju i napravite mesta za ono što je novo. Čišćenje kuće je lakše ove nedelje nego bilo kada u mesecu.

Nedelja počinje Danom uklanjanja 13. aprila. Imate priliku da od samog početka otklonite prepreke. Oslobodite se nereda, presecite veze sa starim obrascima i odustanite od onoga što ne možete da kontrolišete. 18. april je Dan uništenja, koji vam omogućava da finalizujete i zatvorite vrata prošlosti. Zatim, 19. aprila pažljivo pratite šta funkcioniše (a šta ne) kako biste napravili neophodne promene.

1. Zmija – planirate unapred, i tako radite

Ove nedelje počinje božansko vreme, i srećom po vas, to je nešto što veoma dobro primećujete. Vidite kako je početak nedelje savršen za čišćenje negativne energije.

Znate da se određeni projekti, razgovori i pitanja vezana za odnose trebaju rešavati kada možete da se fokusirate na njih. Umesto da pokušavate da ugurate vreme, planirate unapred.

Privlačite sreću i uspeh u svom ličnom životu jer poštujete ono što treba da se uradi i ne pokušavate da nešto naterate da funkcioniše ako vam e čini nezgodnim. Eliminisanjem ometanja na početku nedelje, tačnije u ponedeljak, 13. aprila, na Dan uklanjanja, počinjete da vidite šta mora da se reši. Delujete po tome. Pravite plan akcije i pratite ga.

Crpite pozitivnu energiju na takav način da ona povećava vaše šanse da pronađete mir. Kapitalizujete na otpuštanju tako što pravite više promena 18. i 19. aprila. Postavljanje granica vas priprema da krenete u akciju nakon mladog Meseca 17. aprila.

2. Pas – gubitak prihvatate kao budući dobitak

Ne odustajete ni od čega što cenite, pa je veoma teško odlučiti se da krenete u novi život bez osobe koju ste zvali prijateljem. Ipak, učite da neke situacije nikada nećete kontrolisati. One ne mogu ići sa vama u budućnost. Možete se rastajati u miru, ali ne možete ostati bliski, i to je gubitak koji morate sada prihvatiti za budući dobitak.

Shvatate da morate reći da vam je dosta 14. aprila, što vas priprema da emocionalno isključite nečiji uticaj u svom životu do subote, 18. aprila, Dana uništenja. Vidite kako ste se previše naprezali da biste nekoga spasili od problema koje je sam stvorio.

Vraćate božansko vreme i duševni mir. Ovo je nedelja u kojoj shvatate koliko ste nepotrebno nosili. Olakšali ste i spremni ste za zdravije veze.

3. Svinja – emocionalna stabilnost

Sreća i uspeh vam dolaze u obliku emocionalne usredsređenosti. Kada se odreknete onoga što ne pripada vašem životu, ulazite u pravo raspoloženje. Sve ostalo u vašem životu dolazi na svoje mesto. Počinjete putovanje isceljenja 15. aprila, kada se donosi odluka. Više ne dozvoljavate ljudima da vam remete mir. Uočavate obrasce i planirate unapred kako biste zaštitili svoje srce.

Do 16. aprila, stabilnog dana, emocionalno ste sigurni. Osećate se udobno u svojoj koži i prestajete da forsirate ishode. Umesto toga, predajete se i puštate da se život jednostavno desi.

Do nedelje, 19. aprila, opasnog dana, više se ne osećate preplavljeno ili zabrinuto ni zbog čega. Počinjete da privlačite podršku, ljude i prilike u svoj život na načine za koje niste znali da su vam dostupni.

