Božija ruka ih vodi kroz život: Ova 4 znaka su odabrana za veliku sreću, anđeli ih čuvaju dan i noć

Rođeni u ova 4 znaka nisu sami ni u najtežim trenucima. Bog ih je odabrao i Božija ruka ih čuva dan i noć - da li ste među njima?

Neki to zovu srećom, a neki sudbinom. Ali ima nešto što ova četiri znaka imaju, a drugi nemaju – Božija ruka koja im uvek čuva leđa i otvara vrata kada ih svi ostali zatvaraju.

Svi poznajemo tu jednu osobu koja se uvek izvuče za dlaku. Dok se drugima svet ruši zbog jedne greške, oni prođu kroz najgore oluje i izađu kao da se ništa nije desilo. Nije to slučajnost. Nije to ni luda sreća. To je zaštita koja radi dan i noć, vidljiva ili ne.

Strelac, Ribe, Rak i Lav su ta četiri znaka koja nebo nikad ne ostavlja same.

Strelac – nebo mu uvek pošalje izlaz u poslednjem trenutku

Strelčevi su kraljevi preokreta. On može da ostane bez dinara u džepu, usred tuđeg grada, i baš tada će sresti čoveka koji će mu ponuditi posao života. To nije sreća, to je taj njihov unutrašnji navigacioni sistem. Božija ruka im daje taj ludački optimizam koji ih drži iznad vode čak i kada svi ostali tonu.

Oni ne vide zidove, oni vide samo sledeću priliku, i nebo im tu priliku uvek pošalje u pravi čas.

Ribe – anđeli im šapuću i nikad ih ne ostavljaju same

Ribe ne hodaju po zemlji, one hodaju po osećajima. Koliko puta ste čuli Ribu kako kaže: „Nešto mi nije dalo da krenem“? To „nešto“ je njihova direktna veza sa anđelima. Dok se drugi oslanjaju na tabele i planove, Ribe slušaju taj tihi šapat u sebi.

Božija ruka ih čuva jer su one „duša sveta“ – previše su krhke za surovost života, pa ih sudbina uvek skloni u stranu pre nego što udarac postane prejak.

Rak – mogu ga povrediti, ali slomiti ne može niko

Rakovi su često žrtve svoje dobrote, ali upravo ih ta dobrota spasava. Njihova zaštita se ne vidi u buci i reflektorima, već u tome što im se uvek nađe neko da im pruži ruku kad krenu da padaju. Veruje se da ih nebo štiti jer su oni čuvari ljubavi i porodice.

Možete ih povrediti, ali ih ne možete slomiti. Svaki put kad neko pokuša da im naudi, taj se udarac nekako čudesno odbije, a Rak izađe još jači.

Lav – Božija ruka ga štiti od svih koji mu žele zlo

Lavovi su magneti za zavist, ali im niko ne može ništa. Često prežive izdaje koje bi druge ljude poslale na dno, ali Lav se samo protrese i nastavi dalje. Njihova harizma je zapravo božanski štit. Božija ruka im daje snagu da izdrže pritisak koji bi slomio čelik.

Oni su odabrani da vode i da inspirišu, a nebo se brine da njihov put bude osvetljen čak i kada svi oko njih pokušavaju da ugase svetlo.

Sudbina se ne može prevariti

Biti pod zaštitom Božije ruke ne znači da neće biti izazova i teških trenutaka. Znači da nikad neće pasti toliko nisko da ne mogu da ustanu.

Ova četiri znaka nose poseban pečat, i dok drugi padaju i ne ustaju, njih nebo uvek podigne. To je njihova tajna i to se ne menja.

