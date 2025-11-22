Ima onih koji veruju da je to ne sreća već – Božija ruka.

Božija ruka kroz život vodi samo 1 izabrani znak horoskopa – da li ste i vi među njima?

Da li nekad imate osećaj da vas nešto nevidljivo štiti, kao da vas život pogura baš onda kad pomislite da više nema izlaza?

Neki ljudi to zovu sreća, drugi intuicija, ali ima onih koji veruju da je to – Božija ruka.

U astrologiji se smatra da samo jedan znak ima tu posebnu zaštitu, kao da mu se uvek otvori pravi put, čak i kada sve oko njega deluje haotično.

Reč je o Raku.

Ljudi rođeni u ovom znaku često ne shvataju koliko duboko ih univerzum čuva. Njihova emotivnost, vera u dobro i sposobnost da vole bez rezerve znaju da privlače prave blagoslove. Nisu najglasniji niti najhrabriji, ali kada ih život stisne, kao da se u zadnjem trenutku pojavi rešenje – prijatelj, prilika, neočekivan poziv. Mnogi rakovi pričaju da su donosili odluke intuitivno i da su ih baš te odluke odvele na pravo mesto.

Da li ste nekad imali taj osećaj da nešto jednostavno mora da bude dobro, iako logika govori suprotno?

Rakovi žive baš tako. Oni se oslanjaju na emociju, a emocija je kanal kroz koji, kako veruju, deluje viša sila. I možda je upravo zato njihova snaga tiha, ali duboka.

Bez obzira na znak horoskopa, pokušajte da radite ono što osećate da je ispravno, makar i ceo svet mislio drugačije. Intuicija često zna više od razuma. I zapamtite – Božija ruka prati one koji ostaju iskreni.

Možda ste i Rak u horoskopa, možda i niste ali prava poruka je da se čuda dešavaju kad čovek veruje, ostane čovek i kad mu je najteže. A ko zna – možda ste baš vi sledeći koga život nežno pogura u pravom smeru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com