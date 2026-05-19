Božija zaštita ih prati kroz život: Ova 2 znaka prolaze kroz život bez poraza, čak i kada je najteže

Božija zaštita prati samo odabrane horoskopske znakove, delujući kao nevidljivi štit u trenucima kada sve izgleda izgubljeno.

Dok se većina ljudi suočava sa posledicama životnih kriza, ovi pojedinci iz najtežih problema izlaze bez ožiljaka, dugova ili gorčine. Astrolozi tvrde da dva znaka zodijaka nose ovu sudbinsku privilegiju od samog rođenja.

Strelac: pada u provaliju, a sleti na perinu

Strelac je onaj prijatelj koji vam tri puta nedeljno kaže da je gotov, propao, da više ne može. A onda za deset dana dobije ponudu za posao u inostranstvu, naslednu kuću od tetke za koju nije ni znao, ili devojku koja mu reši pola života. To nije slučajnost.

Vladar Strelca je Jupiter, planeta sreće i ekspanzije. Kada Strelcu krene nizbrdo, Jupiter mu šalje rešenje sa strane, najčešće preko stranca ili putovanja. Strelčevi gube novac, padaju s posla, raskidaju veze, ali nikada ne ostaju zaglavljeni. Uvek se pojavi vrata koja niko drugi ne vidi.

Njihova tajna nije samo planetarna. Strelac ima urođenu sposobnost da posle udarca ustane i nasmeje se. Tu lakoću kosmos nagrađuje. Što manje paniče, to im više stiže pomoći.

Ribe: anđeo čuvar im radi prekovremeno

Ribe su drugi blagosloveni znak zodijaka, ali na potpuno drugačiji način. Strelac sam upada u sreću jer juri, a Ribe je privlače mirovanjem. Deluju kao da plutaju kroz život, ali ih u poslednjoj sekundi nešto uvek izvuče.

Voze se autom koji je trebalo da otkaže, a ne otkaže baš taj dan. Pozajme novac osobi koja im ga vrati posle pet godina, baš kada im je najpotrebniji. Imaju „predosećaj“ da ne idu negde, ne odu, i izbegnu nesreću. Anđeo čuvar znakovi u tradicionalnoj astrologiji uvek uključuju Ribe na prvom mestu.

Neptun, vladar Riba, daje im intuiciju koja je zapravo zaštitni mehanizam. Ono što vi zovete „nešto mi je govorilo da ne radim to“, kod Riba radi 24 sata dnevno. I retko greši.

Šta ako niste ni Strelac ni Ribe

Ne znači da ste osuđeni. Zaštićeni znakovi zodijaka nisu jedini koji prolaze kroz život bez velikih poraza, ali jesu oni kojima to ide najprirodnije. Ostali znakovi tu zaštitu grade kroz veru, ljude oko sebe i sopstvene odluke. Razlika je u tome što Strelac i Ribe ne moraju ništa da rade da bi je dobili.

Ako ste neki od ova dva znaka koje prati božija zaštita, verovatno već znate o čemu pričam. Setite se trenutka kada ste mislili da je kraj, a ispalo je da je to bio samo skretanje na bolji put.

Koji je trenutak u vašem životu kada ste osetili da vas nešto nevidljivo čuva?

