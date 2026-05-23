Brdo novca zatrpaće ova 3 znaka tokom naredne nedelje, rizik će im se potpuno isplatiti

Škorpija, Bik i Vodolija konačno mogu da slede svoje snove. Brdo novca zatrpaće ih naredne nedelje uz pomoć energije Severnog čvora.

Brdo novca zatrpaće ova tri astrološka znaka u nedelji od 25. do 31. maja 2026. godine, jer su ove nedelje spremni da rizikuju da bi zapravo imali sve što su ikada želeli.

Severni čvor u Ribama je aktivan u danima koji dolaze jer se poravnava sa Suncem u Blizancima u utorak, 26. maja. Ova energija ispunjava vaš život novim mogućnostima i kreativnim načinima pristupa novcu.

Možda ćete osetiti talas samopouzdanja ili uzbuđenja, što vam pomaže da iskoristite retki Plavi Mesec u Strelcu u nedelju, 31. maja. Plavi Mesec je drugi pun Mesec ovog meseca, što ga čini snažnom prilikom za finansijsko resetovanje i ponovno usklađivanje sa vašom finansijskom sudbinom.

Ovi astrološki znaci ove nedelje biraju drugačije i prihvataju finansijsku slobodu koju zaslužuju. Ova nedelja dokazuje da bez obzira koliko se udaljite od puta koji vam je namenjen, uvek je moguće vratiti se na pravi put.

1. Vodolija – počnite da sledite svoje snove

Počnite da sledite svoje snove. Severni čvor u Ribama se poravnava sa Suncem u Blizancima 26. maja, povećavajući vaše obilje i opštu želju za životom. Ova energija ponovo budi vašu želju da živite punim životom. Završili ste sa nagovaranjem sebe na put koji je strogo finansijski koristan ako vam oduzima sve ostalo što vam je značajno. Istina je da nikada niste morali da birate između finansijske stabilnosti i života koji volite.

Ove nedelje, dozvolite sebi da počnete da sledite svoje snove i ono što vam je u srcu. Ponovo uložite sebe u svoje strasti i hobije. Ne bojte se da rizikujete ili pokrenete sopstveni posao. Brdo novca zatrpaće vas, ali bogatstvo koje treba da postignete ne uključuje prodaju duše za platu, već maksimalno iskorišćavanje života koji vam je dat. Pratite svoju radost.

2. Bik – fleksibilnost je ključna za finansijsku sigurnost

Budite fleksibilni ove nedelje. Kao zemljani znak, imate mnogo sjajnih kvaliteta, ali fleksibilnost nije uvek jedna od njih. Međutim, kako se asteroid Ceres u četvrtak kreće u Blizance, upravo to ste ohrabreni da postanete. Budite fleksibilni sa prilikama koje se pojavljuju i načinom na koji zarađujete novac. Ovo ne znači da bacate svoje planove kroz prozor, ali budite sigurni da ne zaustavljate put koji vam je predodređen.

Dozvolite sebi da verujete u svoju finansijsku sigurnost. Biti fleksibilan ne znači da rizikujete bogatstvo koje ste već postigli, ali vam pomaže da postignete još više. Shvatite da se vaše finansije mogu promeniti kako bi zadovoljile vaše rastuće potrebe. Fokusirajte se na proširenje svojih prihoda i na ono što zapravo radite sa svojim novcem. Vaša finansijska stabilnost trebalo bi da vam pomogne da brinete o sebi i onima koji vam najviše znače.

3. Škorpija – zakoračićete u eru izobilja

Plavi Mesec u Strelcu izlazi 31. maja, donoseći neverovatnu priliku da se ponovo uskladite sa svojom sudbinom. Ovo je drugi pun Mesec u maju, a drugi je bio u vašem horoskopskom znaku prvog u mesecu. Brdo novca zatrpaće vas naredne nedelje, a ovaj retki pun Mesec vam pomaže da promenite svoje finansijske planove kako biste mogli da zakoračite u eru izobilja.

Dozvolite sebi da verujete u ono što vam je namenjeno. Ne bojte se da kažete da na tu ponudu za posao, čak i ako to znači razmatranje preseljenja. Poštujte svoju vrednost i kako to donosi nove mogućnosti u vaš život. Više ne morate da se mučiš, ali prvo morate da izaberete put koji je oduvek bio namenjen vama.

