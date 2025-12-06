Brdo para donosi nebeski fenomen koji se javlja jednom u 15 godina, 3 znaka obogatiće se narednih nedelja

Tamara Globa skreće pažnju na redak nebeski fenomen. Konjukcija Jupitera i Neptuna u Ribama, dešava se jednom na svakih 15 godina.

Nebeski fenomen koji se javlja na 15 godina i Raku, Škorpiji i Ribama donosi brdo para, tvrdi Tamara Globa.

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa skreće pažnju na redak nebeski fenomen 5. decembra. U pitanju je konjukcija Jupitera i Neptuna u Ribama, koja se dešava jednom na svakih 14 do 15 godina.

Uticaj ovog aspekta trajaće nekoliko nedelja i odrediće tok zimske sezone u astrološkom smislu. Prema prognozi Tamare Globe, ovaj nebeski fenomen će najviše sreće doneti jednoj grupi horoskopskih znakova:

Rak – bonus ili unosna ponuda

Ovo astrološko razdoblje biće šansa za donošenje sudbonosnih profesionalnih odluka. Planetarno poravnanje olakšaće sklapanje dugoročnih ugovora i pokretanje projekata koji su dugo bili u fazi planiranja.

Sposobnost Rakova da osete raspoloženje svog tima i partnera biće posebno korisna, i zahvaljujući tome moći će da pronađu inovativna rešenja.

Prve dve nedelje u decembru biće najpovoljnije za preduzimanje važnih koraka. Dobro je zakazati ključne pregovore, predstaviti nove ideje ili započeti potragu za boljim položajem. Postoji velika verovatnoća da prime bonus ili dobiju unosnu ponudu.

Rakovi su 2011, tokom prethodne konjukcije, ojačali svoje pozicije potpisivanjem ugovora koji su definisali njihove karijere.

Škorpija – finansije i šanse kakve nisu ni zamišljali

Primarni uticaj ove retke planetarne konjunkcije biće u materijalnoj sferi. Posle 5. decembra mogu da očekuju šanse kakve ranije nisu ni zamišljali. Ne radi se o dobitku na lutriji, već o unosim ponudama, uspešnim ulaganjima ili naplati davno zaboravljenog duga.

Posebno pažljivi na sve poslovne predloge moraju da budu sredinom decembra. Najperspektivnija područja mogu biti ona vezana za nove tehnologije, bezbednost informacija i pitanja koja zahtevaju duboku analizu i odlučnost. Intuicija će se pojačati i to će im pomoći da razlikuju vredne projekte od neuspešnih.

Treba napomenuti da su se tokom slične planetarne konjunkcije krajem 1990-ih, Škorpije često nalazili u prvom planu novih, rizičnih, ali i vrlo profitabilnih poslovnih poduhvata.

Ribe – kreativnost i intuicija donosi priznanja i novac

Ribe, u čijem se znaku događa ova snažna konjunkcija, čeka najuzbudljiviji period. Planetarna energija direktno će stimulisati kreativnost i oštar osećaj za svet oko sebe. Ovo je idealno vreme za završetak dugo planiranih projekata, predstavljanje svog rada javnosti i izlazak iz senke. Mnoge Ribe mogu neočekivano da dobiju priznanje ili važnu platformu da iskažu svoje stavove.

Sreća će biti uz njih u svim poduhvatima vezanim uz umetnost, pomaganje drugima, psihologiju i duhovne prakse. Važno je da ne skrivaju talente, već da ih hrabro pokažu svetu.

Do sada nepoznati pisci, umetnici, odnosno muzičari u znaku Riba stvoriće svoja najbolja dela, koja će odjeknuti kod publike. Naredni period povoljan je za rešavanje složenih ličnih problema koji zahtevaju mudrost i sposobnost razumevanja motiva drugih, piše prochepetsk.ru.

Dodatni saveti Tamare Globe:

Obratite pažnju na znakove pored puta: simbolični sastanci, važna pisma ili neočekivane ideje. Beležite iznenadne uvide.

Delujte, ali nemojte žuriti. Energija pogoduje smelim, ali promišljenim koracima, a ne haotičnim postupcima.

Slušajte svoj unutrašnji glas. Intuicija vodenih znakova može biti posebno tačna tokom delovanja konjukcije.

(Krstarica/Žena Blic)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com