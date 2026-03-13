Briljantne ideje i snovi pokreću ova 3 znaka, od danas ulaze u inspirativnu novu eru

U petak Ribe, Lav i Ovan imaju poseban dan kreativnosti. Briljantne ideje ređaju im se jedna za drugom i pokreću na akciju.

Tri horoskopska znaka ulaze u inspirativnu novu eru koja počinje 13. marta 2026. Briljantne ideje i snovi pokreću ih na akciju. Univerzum nas je postavio da preduzmemo snažne akcije i više nismo u režimu čekanja.

Vreme je da se pozabavimo briljantnim idejama koje smo previše dugo držali u zaostatku. Nema više petljanja. Verujemo u svoje snove i završili smo sa čekanjem odobrenja od bilo koga drugog. Vreme je za pokret!

U petak, inspiracija posebno snažno pogađa ove astrološke znake. Tada se kao sila krećemo ka dobroti i pozitivnosti. Naučili smo mnogo lekcija i sada ćemo ih dobro primeniti. Dobrodošli u inspirativnu novu eru, horoskopski znaci!

1. Ovan – ne možete sedeti skrštenih ruku

U petak se brzo krećete. Jednostavno ne možete sedeti skrštenih ruku sa mega inspiracijom koju trenutno imate. Morate je manifestovati kao nešto sjajno. Raditi bilo šta drugo bilo bi potpuno gubljenje vremena. Ovo je tako tipično za vas. Kada vam se ukažu ovakvi dani, vi ste tu. Ne oklevate. Krećete se brzo i odlučno.

13. marta stvarate svoju sudbinu i to vam se sviđa. Vaša ekstremna inspiracija se pojavljuje kao deo vaše svrhe. Nema sumnje u to šta radite. Znate šta želite i kako da to ostvarite. Čak znate i kako da to poboljšate kada stignete tamo. Ulazite u inspirativnu novu eru i planirate da je maksimalno iskoristite.

2. Lav – kreativnost na vrhuncu

Vaša kreativnost je na vrhuncu svih vremena u petak. Briljantne ideje vam padaju na pamet, jedna za drugom. Osećate se kao da je sve što radite u ovoj sferi suđeno da bude. Osećate se važnim i kao da imate nešto dobro i vredno da doprinesete. I to jeste. Imate vizije budućnosti i želite da težite ka tim vizijama, ali sadašnjost je mesto gde se prava kreativnost dešava.

Vaše srce vam govori šta je ispravno, a šta pogrešno. Slušajte ga, jer 13. marta ulazite u inspirativnu novu eru. Krenite sa svom ljubavlju u svom srcu. Istina je, Lave, vaša inspiracija je sva u ljubavi i saosećanju, a ono što vas danas inspiriše je mir.

3. Ribe – imate jasnu viziju

U petak, imate jasnu viziju koja je spremna da se materijalizuje. Tačno znate šta je ovaj osećaj uzbudljive inspiracije i nećete dozvoliti da vam prođe. Jednostavno odbijate. Preduzimate akciju 13. marta i činite da se stvari dešavaju.

Kako nastavljate, počinjete da primećujete da su drugi prilično zadovoljni onim što se dešava. Dakle, ovog dana i vi činite da se drugi osećaju dobro. Zato što verujete u sebe i svoju viziju, ovu inspiraciju nosite sve do vrha. Izuzetno ste moćni tokom ovog dana, a ono što se sada dešava ima trajne pozitivne rezultate. Ulazite u inspirativnu novu eru i to vam odgovara. Odlično urađeno.

(Krstarica/YourTango)

