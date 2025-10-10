Broj 1010 donosi moćnu sreću: Pogledajte kako vašem znaku može doneti izobilje, danas imate moćnu i retku priliku!

Portal 1010 10. oktobra donosi moćnu sreću, svaki horoskopski znak može manifestovati izobilje. Ovaj datum donosi moćne promene i izobilje, ako znate kako da ga koristite.
Svaki horoskopski znak danas ima moćnu i retku priliku da se uključi u portal 1010, početak jednog od najtransformativnijih vikenda u vašem životu. Sve u vašoj stvarnosti će se promeniti na bolje sa pravim namerama, a sa poravnanjem Venere sa Vagom 13.oktobra, pozitivna energija, sreća i božanski tajming su na vašoj strani.
Čak i ako obično niste „upućeni“ u astrološke događaje ili vas ne privlače rituali manifestacije, ovo je vikend na koji treba da se oslonite.
Dakle, kakvu ćete energiju uneti u ovaj vikend? Kao i univerzum, nema grešaka ni slučajnosti — zato se okrenite svom usklađenom, srećnom ja i iskoristite numeričku moć „10“ da biste se pripremili za uspeh. Evo kako svaki horoskopski znak može iskoristiti portal 1010 da manifestuje obilje i pozitivne promene.
Ovan – zakoračite u centar pažnje
Portal 1010 je za vas, sve o smelom i novom preoblikovanju i svežini. Možda ste vatreni i ponekad impulsivni u stvaranju dramatičnih promena za sebe, ali ovaj portal je ključ za vladavinu te vizije i hrabro otključavanje novog identiteta, života i stvarnosti.
Vaš trenutak da zaista zakoračite u centar pažnje, ostvarite snove koje ste izbegavali i prevaziđete prepreke oko kojih ste oklevali je upravo sada. Ovo je vikend kada ćete konačno osloboditi sumnje u sebe i pokrenuti sebe u svetlu, uzbudljivu i potpuno novu stvarnost ispunjenu blagoslovima i uspehom.
Bik – jača finansijska sigurnost
Vaša veza sa stabilnošću je jasna sa ovim portalom 1010. Žudite za sigurnošću, prosperitetnom energijom i bezbednošću, i to je već na putu ka vama. Ovaj portal će ojačati vašu finansijsku sigurnost, ponuditi materijalno obilje koje nudi sigurnost, pa čak i pozvati nove, snažne odnose koji intimno cvetaju u vašoj novoj stvarnosti.
Pravo bogatstvo i izobilje teku bez napora za vas kada se oslonite na uzemljenje svoje energije. Kada ste utemeljeni i stabilni u svojoj autentičnosti, sve ostalo teče ka vama sa lakoćom.
Blizanci – pronađite vreme za sebe
Za Vas, ovaj portal 1010 otvara vrata jasnije komunikacije i mogućnosti koje su u potpunosti usklađene sa vašim autentičnim ja. Ako se borite sa neizvesnošću u svojim odnosima ili zbunjenošću kada pokušavate da se izrazite, ovo je vikend da se oslonite na moćne rituale.
Ovaj portal 1010 je savršen za korišćenje manifestacije kao alata za premoštavanje jaza između onoga ko ste sada i onoga ko neizbežno postajete. Oslonite se na nelagodnost novosti, pronađite vreme za sebe i ne bojte se da kažete svoju osnaženu istinu, čak i ako je u početku teško.
Rak – emocionalna obnova i ljubav prema sebi
Dok drugi znaci mogu osetiti vatrenu strast i spoljašnju transformaciju sa ovim portalom 1010, moć manifestovanja dolazi od čistog isceljenja za vas ovog vikenda. Ulazite u prostor definisan emocionalnom obnovom i dubokom ljubavlju prema sebi, gradeći temelje za život pun uspeha i sreće.
Verovatno ste se poslednjih nekoliko meseci borili sa starim ranama, slomljenim srcem ili čak tugom, ali ne bojte se – oslobađate se ograničavajućih misli i straha, stvarajući prostor za snažniji identitet koji će zasijati.
Lav – doživljavate istinsku radost
Današnji portal 1010 je ključ za otključavanje vaše duboke kreativnosti i istinsko doživljavanje radosti koju ste žudeli. Ali morate ući u njega sa pravim načinom razmišljanja da biste iskoristili njegovu moć. Sada je vaše vreme da zablistate!
Oslobodite se strahova, ograničavajućih uverenja i anksioznosti koje su vas sputavale – vaše vreme za pravi uspeh je upravo sada.
Devica – uskladićeš stvarni život sa vizijama
Ako ovo čitaš, verovatno već imaš dobru predstavu o tome ko je tvoje buduće ja i ka kojim snovima težiš. Izazov za tebe ovog vikenda je da uskladiš svoj svakodnevni život sa tim vizijama.
Divno je imati širu sliku svog života iz snova, ali prava moć manifestacije sa ovim portalom 1010 dolazi iz malih, praktičnih koraka i namera. Oslobodi se svoje potrebe da „budeš savršen“ sve vreme i dozvoli svojoj samokritici da utiša. Ovo je tvoje vreme da usavršiš rutine, započneš nove navike i projektuješ svoj neizbežni uspeh kroz svaki aspekt svog života.
Vaga – čeka te moćan period u životu i u ljubavi
Ovaj portal 1010 je posebno moćan i transformativan samo za tebe. Pada u tvoju sezonu i prenaglašava harmoniju kojoj žudiš u ovom periodu svog života. Čeka te velika ljubav u bliskoj budućnosti, bilo da je romantična, platonska ili profesionalna, ali da bi se ona ostvarila, prvo moraš da oslobodiš nezdrave vibracije i energiju.
Više si nego spreman/na da manifestuješ veze koje odražavaju tvoj rast i zaista dodaju vrednost tvom životu, ali ne zaboravi da prvo napraviš prostor za njih.
Škorpija – oslobodi se straha
Univerzum te moli da se ovog vikenda oslobodiš straha i stagnacije, Škorpije. Ako ovo čitaš, verovatno si se čvrsto držao/la, pokušavajući da „kontrolišeš“ svoj život. Ali iskreno, to je samo izazivalo disharmoniju i haos – to znaš bolje od bilo koga.
Portal 1010 je tvoja savršena šansa za novi početak, sa novim počecima koji nude prostor za obilje i sreću koju si čekao/la. Ovaj portal nudi prostor za dubok unutrašnji rad koji možda nije uvek 100% udoban ili uzbudljiv, ali ono što leži sa druge strane ovog procesa obnove je transformativna nova stvarnost koja vas već strpljivo čeka.
Strelac – sve što vam je danas potrebno je namera
Ovaj portal 1010 je iskra koja je vašem dubokom avanturističkom duhu potrebna da procveta. Spremni ste da krenete ka novim, svetlim horizontima i promenite svoj život na bolje sa uzbuđenjem – sve što je sada potrebno je namera. Možete koristiti ovaj portal tako što ćete više govoriti „da“, paziti na sinhronicitete i usklađene mogućnosti i povezivati se sa ljudima koji vas čine uzbuđenim i osnaženim.
S obzirom da je ovaj vikend posvećen iskorišćavanju moći mašte, na pravom ste mestu da maksimalno iskoristite ovu transformativnu energiju. Putujte, učite nove stvari, maštajte i ne zaboravite da odvojite vreme za manifestovanje svih onih stvari o kojima ste sanjali.
Jarac – verujte danas!
Za razliku od mnogih drugih znakova koji se ove sezone bore sa namernošću i malim, akcionim koracima, vi ste kilometrima ispred, uradili ste već dobar posao. Vaša energija je urođeno usmerena ka dugoročnom rastu i autentičnim ambicijama, tako da ste na savršenom mestu da ovaj portal 1010 učinite duboko transformativnim.
Univerzum već podržava vašu temeljnu moć i više je nego spreman da vas nagradi za vaš trud uspehom, obiljem i ljubavlju. Sve što treba da uradite je da verujete.
Vodolija – podelite svoje vizije
Ovaj portal 1010 je vaša vrata ka inovativnoj i visoko energičnoj stvarnosti. Spremni ste da pronađete svoje mesto u novoj, transformativnoj zajednici i da iskoristite moć svojih jedinstvenih darova i autentičnosti za veće dobro.
Ovo je vaše vreme da podelite svoje vizije, sarađujete sa istomišljenicima i dobijete jasnoću o željama koje ste zapravo motivisani da ostvarite. Da biste iskoristili energetsku moć portala 1010, obavezno razjasnite svoje manifestacije ritualima poput vođenja dnevnika toka svesti ili namerne meditacije.
Ribe – pozovite svoju intuiciju, lako može da vas čeka izobilje
Pozvani ste da produbite svoje duhovne darove i pozovete svoju intuiciju kroz ovaj portal 1010, Ribe. Univerzum otvoreno komunicira sa vama i vaša energija konačno teče sa lakoćom. Obavezno se oslonite na ovaj moćni portal sa prijemčivom i pozitivnom energijom. Bićete lako nagrađeni izobiljem.
Šta god da radite, nemojte sebe odvraćati od slušanja svojih instinkta ili oslanjanja na intuiciju. Već negujete snažan odnos sa univerzumom, zato ga nemojte zanemariti zbog kontrole logikom ili skepticizmom.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com