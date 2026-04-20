Budite oprezni od 22. aprila: 3 znaka horoskopa biće pod velikim finansijskim pritiskom do kraja maja

Svi volimo da čitamo one horoskope koji nam obećavaju kule, gradove i iznenadne dobitke. Ali, hajde da budemo realni na trenutak – zvezde nam ponekad prosto pomrse konce. Koliko puta vam se desilo da isplanirate svaki dinar u kućnom budžetu, a onda vas sačeka šok u vidu kvara na autu ili zaboravljenog računa? Upravo to nas čeka u narednom periodu. Ulazimo u sezonu Bika, koja bi generalno trebalo da donese mir i stabilnost. Ipak, astrološki aspekti od 22. aprila donose potpuno suprotnu energiju za tri specifična znaka koji su pod velikim finansijskim pritiskom

Ukratko: neplanirani troškovi će se gomilati brže nego što novac stiže na račun.

Blizanci: Šok u poštanskom sandučetu

Blizanci, vi ste inače majstori za žongliranje obavezama i uvek nekako nađete izlaz iz krize. Međutim, ovog puta jedan potpuno neočekivan račun ozbiljno preti da vam poremeti sve planove.

Da li je u pitanju neka stara taksa na koju ste potpuno zaboravili ili iznenadni popravak u kući? Šta god da iskoči, moraće da se plati odmah. Pokušajte da ne gubite živce. Umesto panike, sedite i preusmerite prioritete – sada nije trenutak za rasipanje.

Vaga: Teška srca, ali pametna odluka

Znamo koliko volite estetiku, lepe stvari i koliko ste se radovali onoj jednoj kupovini koju planirate nedeljama. Nažalost, trenutna planetarna postavka šalje jasno upozorenje.

Pojaviće se preči troškovi zbog kojih ćete, jednostavno, morati da se odreknete tog zadovoljstva. Nije lako kada morate da vratite stvar na policu, ali dugoročno gledano, to vam je najpametniji potez. Kupovina može da sačeka, vaš mir ne može.

Ribe: Zamka „dobrih namera“ pod velikim finansijskim pritiskom

Za Ribe, opasnost ne leži toliko u njihovim sopstvenim računima, koliko u tuđim problemima. Vaša empatija je vaša najveća vrlina, ali do kraja maja može postati vaša najveća mana.

Astrolozi strogo upozoravaju: bežite od pozajmica! Bilo da dolazite u iskušenje da vi uzmete novac kako biste „zakrpili“ rupe, ili vas neko moli da mu pozajmite – nemojte. Velika je šansa da taj novac više nikada nećete videti, a odnos će biti trajno narušen.

Šta sad?

Ovo definitivno nije period za velike životne odluke, dizanje kredita ili novo zaduživanje. Najbolji savet koji možete da primenite jeste da odložite sve bitne finansijske poteze za posle 15. maja. Tada pritisak konačno popušta, a vi ćete ponovo moći slobodno da dišete.

