Buntovnici horoskopa: Nikad ne igraju po pravilima, sami pomeraju granice!

Njima ni pravila ni granice ne znače ama baš ništa.

Neki znaci Zodijaka jednostavno ne podnose ograničenja. Pravila ih guše, a granice izazivaju. Njihova energija je divlja, neukrotiva i često nepredvidiva. Ako tražite one koji žive po sopstvenim pravilima – Blizanci, Lav, Strelac i Ovan su na vrhu liste.

Blizanci

Razuzdani Blizanci žive za adrenalin koji donosi kršenje pravila i prelaženje strogih granica. Oni obožavaju da testiraju svoje mogućnosti i ponekad sebe dovode čak i u velike opasnosti, mada iz toga ne nauče baš ništa.

Lav

Za Lavove kršenje tuđih pravila i prelaženje granica znači – rast i prelaženje preko strahova, odn. jačanje vlastitog duha. Oni uživaju u izazovima i zameni ustaljenih pravila vlastitim.

Strelac

Strijelci obožavaju nova iskustva i promene. Oni vole da pomeraju granice kako bi osetili nalet energije i širili svoje vidike. Mrze pasivnost i ljude koji se slepo drže pravila.

Ovan

Ovnovi, poput Lavova, ne vole tuđa pravila. Oni smatraju da su njihova pravila i njihove namere uvek bolje pa to i sprovode u delo. Skloni su rizikovanju i često se odlučuju na stvari koje ih plaše, jer obožavaju izazove i niko ih u tome ne može sprečiti.

