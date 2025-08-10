Burmanski horoskop sudbinu određuje po danu rođenja, a ovaj jedan je baš poseban!

U redu mjanmarskih sveštenika već vekovima se praktikuje posebna vrsta astrologije.

Potpuno je drugačija od svih ostalih, a sudbina se određuje u odnosu na dan rođenja. Za ovaj sveštenički red broj 8 je magičan i sve se vrti oko njega, pa je po njihovoj astrologiji nedelja podeljena na 8 dana, prenosi Srećna Republika.

Da bi to postigli onu su sredu podelili na dva dela od ponoći do podneva i od podneva do ponoći, pa rođeni na ovaj dan moraju znati i u koliko sati su rođeni.

Svaki horoskopski znak je povezan sa određenom životinjom, pa se verovalo da osoba koja je rođena tog dana ima njene osobine, ali je i pod direktnom zaštitom te životinje. Pogledajte koji ste znak po burmanskom horoskopu i proverite da li je zaista precizan i tačan kako se veruje. Inače, Mjanmar odnosno nekadašnja Burma je jedna od najvećih zemalja jugoistočne Azije sa bogatom kulturom i tradicijom.

Ponedeljak – Tigar

Ovom životinjom vlada Mesec što se poklapa sa zapadnom astrologijom gde se ponedeljak takođe smatra mesečevim danom, a smer je Istok. Rođeni u ovom znaku su vrlo oprezni, inteligentni sa izuzetno razvijenom intuicijom koja im mnogo pomaže u životu. Oprezni su po prirodi i dva puta će razmisliti pre nego što nešto preduzmu. Imaju oštro oko za detalje, strpljivi su i imaju izuzetnu unutrašnju snagu. Lako „čitaju“ ljude, pa nema šanse da ih neko prevari.

Utorak – Lav

I ovim znakom vlada Mesec, ali je smer vladavine jugoistok. U pitanju su rođene vođe, dostojanstveni i ponosni. Imaju vrlo visoka moralna načela i snažnu volju, pa su u stanju da „pomere“ planine ako to žele. Vrlo su strastveni po prirodi i važe za najvatrenije ljubavnike, pa je prava sreća ako ih imate za ljubavne partnere. Sve im ide od ruke kao da su rođeni pod srećnom zvezdom.

Sreda od 00 do 12 – Slon sa kljovama

Rođeni u ovom znaku su pod uticajem Merkura, a vladajući smer – Jug. Za vas se može reći da ste rođeni optimista, srećni i entuzijasta. Šta god da vam se dogodi u životu vi verujete u pozitivan ishod. Volite rizik zato što uživate u izazovima i da testirate sopstvene granice. Volite da pričate, pa ste uvek u centru pažnje, a vašem šarmu malo ko može da odli. Nezavisni ste, pa se teško odlučujete na ozbiljnu vezu ili brak.

Sreda od 12 do 24 – Slon

Slon koji nema kljove je pod uticajem Rahu, a vladajući smer Severozapad. Rahu je izuzetno važan u azijskim astrologijama, predstavlja najdublje i najmračnije tajne koje svako od nas ima. Rođeni pod njegovim uticajem su kontradiktorni po prirodi, često ste zagonetni za ljude i niko ne može da dokuči šta se dešava u vašoj glavi ili srcu. Vrlo ste tajanstveni i ne volite da vam se bilo ko meša u život. Odluke donosite sami, pa rođeni u ovom znaku su uspešni biznismeni koji su sposobni da zarade bogatstvo.

Četvrtak – Pacov

Pacovima vlada Jupiter koji i u zapadnoj astrologiji ima najjači uticaj upravo četvrtkom. Vladajući smer je Zapad, pa ljudi rođeni u znaku Pacova su vrlo duhoviti, brzo misle i obdareni su izuzetnom inteligencijom. U pitanju su snalažljive osobe koje će bez problema preživeti i u pustinji. Umeju da budu vrlo tvrdoglavi i zadrti, a kad popuste to znači da su procenili da će od toga imati koristi. Samouvereni su i uporni, pa kad nešto zacrtaju nema te sile koja će ih zaustaviti dok ne dođu do cilja. Ambiciozni su po prirodi i veruju da su bolji i pametniji od drugih.

Petak – Gvinejska svinja

Vladajuća planeta ove životinje je Venera (opet kao u zapadnoj astrologiji), a smer vladavine Sever. Vi ste umetnička duša koja voli da sanjari, a vaša mašta je bez granica. Imate fantastične ideje i skloni da smislite nešto što niko nije. Vrlo ste šarmantni, ljudi vas vole, a ljubav vam je na prvom mestu. Niste sebični i vrlo ste osetljivi na tuđe emocije. Pravo je blago imati vas za partnera ili prijatelja. Jedina mana vam je neodlučnost, jer često niste načisto sa sobom i ne znate šta želite.

Subota – Zmaj

Rođeni kao Zmajevi su pod direktnim uticajem Saturna, a smer – Jugozapad. Duboko ste umni, zatvoreni, a vaša tajnovitost privlači druge ljude. Imate neobičan smisao za humor, i često iznenadite ljude svojim optimističnim stavovima. Nekako se od vas ne očekuje pozitivnost, iako baš takvu energiju širite oko sebe. Puni ste razumevanja za druge ljude i situacije u kojima se nalaze. Za vas su najbolji poslovi gde radite samo sopstvenim rukama, zato što vas koletiv i puno ljudi oko vas umara i umanjuje vaš fokus i efikasnost u poslu.

Nedelja – Geruda

Geruda je mitska ptica, božanstvo koje je zastupljeno u kulturnoj baštini stanovnika Indije i Burme. Ovom pticom vlada Sunce, a smer vladavine je severoistok. Vi ste po prirodi vrlo ljubazni i velikodušni, odišete toplinom i pozitivnom energijom i ni jedan pad ili neuspeh ne može da vas obeshrabri. Volite izazove i što su teži, to vi imate više motiva da ih savladate. Za vas ne postoji zadatak koji ne možete da obavite, a u zvezdavama je „upisano“ sticanje velikog bogatstva. Ljudi vas vole, jer sa lakoćom rešavate probleme, odličan ste učitelj i inspiracija drugim ljudima.

