Čak i FBI potvrdio: Najviše psihopata krije se u ovom horoskopskom znaku!

Neko vrlo mudar iz FBI-ja došao je na ideju da kroz analizu arhive ovog biroa dođe do statistički relevantnih podataka o tome koji je horoskopski znak najviše zastupljen kada je reč o masovnim ubicama i psihopatama u poslednjih 50 godina.

Ljudi zaduženi za „češljanje“ podataka došli su do zaključka upoređujući datume rođenja ubica sa njihovim kriminalnim delima, prenosi dailyoccupation.com.

Evo do čega su oni došli, odnosno koji je znak po njima najmiroljubiviji a koji najviše sklon zločinu.

12. Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku najmanje su opasni po građanstvo. Nikog ne doživljavaju toliko ozbiljno da bi mu naudili i nisu osvetoljubivi.

11. Vodolija

Ima osoba iz ovog znaka koje su se proslavile svojim umobolnim razmišljanjima ali ako je verovati FBI-ju, nisu skloni ubistvima i drugim zločinima. Možda su previše pametni za policiju i retko ko im može dolijati?

10. Lav

Možda jeste najnarcisoidniji znak ali „pas koji laje ne ujeda“. U suštini njihovog bića je da svima glasno stavljaju do znanja da se sa njima ne treba igrati, ali FBI nije imao puno posla sa njima do sad.

9. Vaga

Vage su pravedne i strpljive, ali njihova mirnoća ima svojih granica. Naročito su nezgodne kad neko krene da ih gazi bez nekog razloga.

8. Devica

Među Devicama je bilo psihopata i masovnih ubica, ali ne toliko da bi bili na prvom mestu ove neobične liste. Osobe iz ovog znaka sklonije su krađama i prevarama ali pištolje i bombe u njihovim rukama nećete puno viđati.

7. Ribe

Mnogi će se iznenaditi što umesto Blizanaca na 12. mestu nisu Ribe, ali one su, štaviše, dosta poznate po serijskim ubicama – Ričard Ramirez, Džon Vejn Gejsi i Ejlin Vurnos. Među Ribama inače ima najviše zavisnika od svih znakova, ali to je neka druga tema.

6. Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku nisu puno ubijali, ali kada su to činili, nisu umeli da se zaustave. Poput Vage, teško onom ko je zgrešio bez razloga kod njih.

5. Ovan

Osobe rođene u ovom znaku krasi furioznost, akcija i vatreni temperament, ali ne u dovoljnoj meri da bi počinili najviše zlodela u moru znakova. Kada su ljuti bežite od njih, ali u odnosu na znakove iznad njihovog 5. mesta, jako brzo i zaborave zašto su planuli.

4. Bik

Kada neko naljuti Bika to u njemu traje. I traje. I traje. Ipak, više vole prevare nego petljanja sa ubistvima. Vole luksuz, život na visokoj nozi, stoga nema razloga da ulaze u neke „obračune kod O.K. korala“.

3. Strelac

Josif Staljin, Pablo Eskobar, Ted Bandi…puno je diktatora, kralja narkotika, ubica rođenih u znaku Strelca. Oni se ne zadovoljavaju malim zločinima, oni žele velika „dela“ po kojima će ih svet pamtiti.

2. Škorpija

Kažu da Škorpija kad nekog jednom „uzme na zub“ do kraja života ne prašta, a osveta zna da bude hladna. Među Škorpijama je najviše sadista i ekstremnih ubica.

1.Rak

Da, Rak! Ko bi rekao, a? Osobe rođene u ovom znaku umeju da ubiju i to rade zbog najrazličitijih pobuda i razloga. Malo im je potrebno da im se „upali fitilj“ jer su skloni naglim promenama raspoloženja, a u trenucima besa, nemoguće je da kontrolišu temperament.

