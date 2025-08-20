Čeka ih dobra jesen: Za ova 3 znaka horoskopa uspeh i sreća dolaze uskoro u bujicama

Ko zna – možda je baš vas sudbina izabrala?

Ruska astrološkinja Vasilisa Volodinoj ističe tri horoskopska znaka koja će imati najviše sreće tokom cele jeseni, prenosi kurir.rs

Mnogi astrolozi već su započeli sa predviđanjima za ovu sezonu, a očigledno je da nas očekuje značajan i uzbudljiv period. Astrološki aspekti donose snažnu energiju za start novih početaka, zatvaranje nekih starih poglavlja i fokusiranje na lično blagostanje.

Prema Vasilisi Volodino, sledeća tri znaka mogu se radovati veoma srećnoj i ispunjenoj jeseni.

Ovan

Ovnovi će osetiti pojačanu energiju koja će ih podstaknuti na novi početak. Ovaj period je savršen za preuzimanje inicijative i donošenje važnih odluka koje će oblikovati njihovu budućnost. Predviđanja sugerišu da će Ovan doživeti povećanu motivaciju i samopouzdanje, što će im otvoriti vrata za uspeh i lični razvoj.

Škorpija

Škorpije ulaze u veoma intenzivan period sa mnogo promena. Ova jesen donosi završetak starih ciklusa, prilike za emocionalnu restart i duboke unutrašnje promene. Škorpije će imati priliku za lični razvoj i oslobađanje od emocionalnih tereta prošlosti, što će im omogućiti novi početak na dubljem nivou.

Ribe

Ribama se predviđa izuzetno srećan i ispunjen period. Prema Vasilisi Volodinoj, ovaj znak može očekivati emocionalnu stabilnost i duhovni rast. Jesenja energija će Ribe usmeriti ka ličnom blagostanju i unutrašnjem miru, omogućavajući im da se povežu sa svojom kreativnošću i intuitivnim uvidima.

Ovo je idealno vreme da sa poverenjem pratite svoje snove i ciljeve.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com