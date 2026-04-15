Čeka ih najgori maj do sada – za 4 znaka horoskopa dolazi težak period, neka se pripreme dobro

Mars i Pluton u opoziciji donose tenziju i težak period.

Maj mesec neće svima doneti mir i stabilnost. Naprotiv, za pojedine znakove ovaj mesec mogao bi da bude pun emotivnih preokreta, napetih razgovora i sudbinskih odluka. Glavni astrološki okidač biće opozicija Marsa i Plutona, aspekt koji donosi snažan unutrašnji nemir, borbu za kontrolu i sukobe koje više neće biti moguće izbegavati.

Ovan

Sa Marsom, svojim vladarem, u polju doma i porodice, Ovnovi će tokom maja biti posebno osetljivi na pritiske iz najbližeg okruženja. Mogući su ozbiljni konflikti sa članovima porodice ili osobama koje imaju jak uticaj na njihov život. Neko bi mogao pokušati da ih natera da odustanu od onoga što smatraju ispravnim. Pored toga, otvoriće se i važne teme vezane za dom, posao i životni standard. Pred Ovnovima je period u kojem će morati da preseku i odluče šta im je zaista prioritet.

Rak

Rakove u maju očekuje potreba da jasno postave granice i zaštite ono što im je najvažnije. Partner bi mogao promeniti stavove ili izneti nove zahteve koji će uticati na odnos i uneti dodatnu napetost u vezu. Istovremeno, promene se mogu preliti i na finansijski plan. Nisu isključene izmene u poslovnim uslovima, ugovorima, osiguranju ili drugim obavezama koje direktno utiču na osećaj sigurnosti.

Vaga

Vage bi tokom maja mogle da se suoče sa ozbiljnim nesuglasicama u partnerskim odnosima, naročito kada su u pitanju novac, planovi za budućnost i zajedničke ambicije. Partner može imati potpuno drugačiju predstavu o tome kako bi zajednički život trebalo da izgleda, što će otvoriti prostor za rasprave i tenziju. Ako Vage trenutno pokušavaju da uđu u poslovnu saradnju, moguće su prepreke, različiti interesi i otežan dogovor.

Jarac

Za Jarčeve će maj mesec biti težak period pojačanog pritiska i unutrašnje napetosti. Pluton će ih gurati da istraju u svojim ambicijama i stavovima, ali upravo to može izazvati sukobe sa partnerom ili bliskim osobama. Kompromis će biti teško dostižan, posebno kada su u pitanju važne životne teme poput zajedničkog prostora, selidbe ili organizacije porodičnog života. Jarčevi će morati da nauče da popuštanje nije slabost, već način da sačuvaju mir.

