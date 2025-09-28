Čeka ih najgori oktobar do sada – ova 4 znaka neće znati odakle im sve dolazi

Četiri horoskopska znaka ulaze u period karmičkih lomova, gde se sve što je bilo potisnuto vraća na naplatu

Spremite se na vreme – za neke znakove stižu dani kad ni nebo neće biti mirno. Oktobar će im biti kao test iz života.

Mars i Pluton se gledaju popreko, a kad se takve sile sukobe – mir beži kroz prozor. Ova četiri horoskopska znaka ulaze u period karmičkih lomova, gde se sve što je bilo potisnuto vraća na naplatu.

Biće to mesec pun emotivnih preokreta, neizrečenih istina i sukoba koji ne biraju vreme ni mesto. Zvezde ne šalju utehu – šalju izazov. A oni koji ga prepoznaju, možda izađu jači nego ikad.

Ovan

Sa Marsom, vašim vladarem, u sektoru doma i porodice, naći ćete se u žestokom konfliktu s autoritetima u svom životu. Neko od rodbine mogao bi vas pritisnuti da se odreknete svojih vrednosti. Takođe, pred vama su teške odluke vezane za stanovanje, karijeru i životni standard. Biće potrebno da donesete važne odluke – birate između mesta gde živite i posla koji radite.

Rak

Pripremite se da zaštitite svoje prioritete jer će vaš partner u oktobru postaviti nove zahteve i promeniti dinamiku vaše veze. Promene će se odraziti i na vaše finansije, moguće je da će poslodavac uneti izmene u vaš ugovor, uključujući poreske olakšice i uslove osiguranja.

Vaga

Sledi ozbiljan sukob s partnerom, najverovatnije oko novca i zajedničkih ciljeva. Biće neophodno da popustite, jer Mars u vašem sektoru statusa ukazuje da vaš partner ima drugačiju viziju o budućnosti i porodičnom blagostanju. Ukoliko sada tražite poslovnog partnera, moguće su nesuglasice i nemogućnost postizanja dogovora.

Jarac

Oktobar donosi neviđenu tenziju u vaš život. Pluton u vašem znaku guraće vas da forsirate svoje ambicije u odnosima, što će dovesti do sukoba s partnerom. Pronalaženje kompromisa biće izuzetno teško, a ključni izazov leži u rešavanju pitanja mesta stanovanja.

(espreso.rs)

