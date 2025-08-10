Čeka nas jedna potpuno nova era: Astrolog tvrdi da je ovo „najvažnija godina celog veka“!

Jedna potpuno nova era: „Nikada više nećemo doživeti nešto slično“

Astrolog Helena Vuds predviđa da će 2025. godina biti najznačajnija godina ovog veka i da će svi koji su živi biti svedoci istorijskih događaja. Razlog tome je što će tri glavne spoljašnje planete, Pluton, Neptun i Uran, promeniti znakove.

Kada jedna od ovih planeta promeni znak, to donosi značajne promene u našim životima i na svetskoj sceni, često nas usmeravajući u novi pravac. Kada sve tri planete promene znakove skoro u isto vreme, to nagoveštava čitav novi svet.

Zašto je 2025. „najvažnija godina veka“

Prema rečima Helene Vuds, ono što čini 2025. posebnom jeste to što ćemo biti svedoci globalnih promena i transformacija.

„Ovo nije lično, ovo se tiče sveta u celini i vremena u kojima živimo“, rekla je Vuds.

Pluton ulazi u Vodoliju gde će ostati narednih 20 godina

Počnimo sa Plutonom, planetom povezanom sa globalnim promenama, koja može doneti velike promene i u našim životima ukoliko se nalazi u aspektu sa našim ličnim horoskopom. Pluton je trenutno u poslednjim danima svog prolaska kroz znak Jarca, perioda koji je obeležen pandemijom kovida, svetskom ekonomskom krizom i političkim nemirima.

Dana 19. novembra, Pluton ponovo ulazi u Vodoliju (već je neko vreme „zavirivao“ u ovaj znak) i tamo će ostati narednih 20 godina. Do kraja ovog tranzita svet će biti veoma drugačiji od onog koji poznajemo danas.

Dok Jarac predstavlja hijerarhiju, patrijarhat i krupni biznis, Vodolija simbolizuje narod, kolektiv i društvo u celini. Poslednji put kada je Pluton bio u Vodoliji, doživeli smo Industrijsku revoluciju i Prosvetiteljstvo. Očekuje se velika društvena promena, pogotovo u vezi sa razvojem veštačke inteligencije i tehnologije.

@helenawoodsastro I’ve been preparing for 2025 for years. ⬇️ read for more If you’re new around here (hey!!🤸) I don’t have the energetic capacity to repeat myself everyday for all the new people joining in — so please go check out my YouTube channel “Uranus return” or scroll through my older reels if you fancy. I create so much free content everyday. The DMs are not a place for me to give you 1:1 guidance 💖 But continuing on… Neptune in Aries. Uranus in Gemini. Pluto in Aquarius. Saturn in Aries (summer). Here we go!! It all shifts next year in 2025. Change? I’m here for it! 💃 What about you? Are you going to live your life in fear or are you going to use astrology to remain empowered? To give you practical guidance? To use it as a tool to prepare your plans and get a leg UP! This is your weekly reminder to constantly remain adaptable. The happiest, most successful people in life are incredibly adaptable, flexible and allow themselves to shift with new energies and eras. New energies bring new OPPORTUNITIES. Stay fixed, stay behind. And I’ve had to learn this the HARD way. As a triple fixed: Taurus Sun, Leo moon, Scorpio rising. Take it from me: you want to grow and evolve, you need to quit stubbornly holding on. Something isn’t working? Do something completely different! Do not allow yourself to be stuck, complacent or too comfortable. That is not what life is about ⛵️ Tell me about you: do you like change and transformation? Do you like shifting into new eras, energies and cycles too? #astrology #astrologersofig #astrologersofinstagram ♬ original sound – Astrocartography with Helena

Neptun ulazi u znak Ovna između aprila i oktobra 2025. godine

Poslednji put kada je Neptun bio u Ovnu, to je bio period neposredno pre američkog građanskog rata. Neptun trenutno prolazi kroz Ribe, znak povezan sa duhovnošću, umetničkom kreativnošću, ali i dezinformacijama. Kada Neptun pređe u Ovna, možemo očekivati novi pristup mnogim stvarima, budući da Ovan simbolizuje akciju i inicijativu.

Ovan vlada prvim poljem, odnosno „ja“, i predstavlja novi početak. Ovaj prelazak može naglasiti ego i akciju, ali i dovesti do novog talasa hrabrosti i nezavisnosti. Ipak, energija Neptuna i Marsa, planeta koja vlada Ovnom, suprotstavljene su jedna drugoj, što može izazvati tenzije i neslaganja.

Uran napušta Bika i ulazi u Blizance od jula do novembra 2025.

Uran će, nakon 84 godine, preći u znak Blizanaca, koji vlada idejama i komunikacijom. Tokom poslednja tri puta kada je Uran bio u Blizancima, SAD su prošle kroz Američku revoluciju, Građanski rat i Drugi svetski rat.

Ove promene neće nužno biti negativne, jer će spoljašnje planete praviti i neke pozitivne aspekte. Uran će formirati sekstil sa Neptunom i trigon sa Plutonom, što bi moglo doneti korist čitavom svetu.

Astrolog Andre Barbault predvideo je Drugi svetski rat (kao i pandemiju kovida) decenijama unapred i zapisao da će konjunkcija u 2026. biti najpovoljnija konfiguracija veka, donoseći „sjajan novi početak za civilizaciju“, piše Your Tango, prenosi 24sedam.rs.

