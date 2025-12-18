Čekaju ih grozni praznici, neće nikako imati sreće – ova 2 znaka horoskopa ima da bije maler baš na svakom koraku.

Praznici obično nose onu toplu, skoro filmsku nadu – da će sve nekako doći na svoje mesto.

Međutim, astrologija ponekad ima drugačije planove. I koliko god to ne želimo da čujemo, za 2 znaka horoskopa ovaj period može biti prilično loš. Kada baš sve radite kako treba, a opet nešto pođe po zlu.

Blizanci

Kod Blizanaca praznici donose konfuziju, kašnjenja i sitne, ali uporne probleme. Planovi se menjaju u poslednjem trenutku, dogovori padaju u vodu, a komunikacija – njihovo najjače oružje – nekako stalno zakaže. Ako ste Blizanac, možda ćete se zapitati: „Zašto me niko ne razume?“ Nije do vas, ali jeste do trenutka. Blizanci u ovakvim fazama pokušavaju da poprave sve odjednom, i tu prave grešku.

Ribe

Ribe ulaze u praznike preemotivne i umorne. Očekivanja su visoka, a realnost prilično surova. Lako mogu da se razočaraju u ljude, poklone, pa čak i u samu atmosferu. Sitnice bole više nego inače, a osećaj da nisu tamo gde treba da budu prati ih na svakom koraku. Ako ste Riba, verovatno vam je već poznat taj tihi maler koji se ne vidi, ali se oseća.

Saveti kako da ovaj period prođe što bezbolnije

I Blizanci i Ribe treba da spuste očekivanja. Ne jurite savršene praznike. Manje planiranja, a više odmora vam treba. Ako nešto krene loše – pustite. Nekad je najveća sreća i u tome da ne pogoršate stvari.

Ovi praznici možda neće biti bajka za Blizance i Ribe, ali nisu ni kazna. Maler prolazi, a lekcija ostaje. Ponekad nas loši dani nauče više nego oni bolji. I to, koliko god zvučalo kao uteha, često se ispostavi kao istina.

