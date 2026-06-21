Tri kineska znaka cele nedelje hvataju sreću dok ostali jure: kineski horoskop za nedelju od 22. do 28. juna otkriva ko

Cele nedelje hvataju sreću od 22. juna. Kineski horoskop izdvaja Zeca, Psa i Svinju kojima sreća stiže bez muke od 22. do 28. juna.

Cele nedelje hvataju sreću od 22. do 28. juna. Kineski horoskop izdvaja tri znaka kojima sreća stiže gotovo sama, dok se ostali znoje za svaki dinar. Zec, Pas i Svinja ove nedelje dobijaju ono što im treba, ali ne tako što jure okolo. Naprotiv. Tajna je u jednoj reči koju će morati da izgovore nekoliko puta, a o njoj malo kasnije.

Nedelja ima ritam. Ponedeljak nešto donosi na tacni. Utorak i subota traže pokret. Sreda i petak su dani čišćenja, kada zatvarate vrata koja vam smetaju. Četvrtak pokreće odluke, a nedelja stiže kao Dan uspeha.

Zec: ponedeljak pali iskru, a vi prestajete da spasavate druge

Sreća i prosperitet ove nedelje dolaze kada suzite fokus. Za Zeca prvi dan koji nosi sve jeste ponedeljak, 22. jun, kada Sunce upada u vaš znak sa elementom vatre. Pojavljujete se i pokazujete koliko vam je nešto zaista važno.

Ove nedelje ste blag vođa, ali blag ne znači mek. Donosite teške odluke koje diraju i tuđe živote. Odbacujete tuđe odgovornosti i puštate ljude da sami nose svoje terete. Manje rada za druge znači više vremena za vas. Stvari se sklapaju 24. i ponovo 26. juna, kada shvatite da ne možete biti svuda. Ne ugrožavate svoju energiju samo da biste bili omiljeni.

Pas: utorak donosi poziv koji ćete s razlogom odbiti

Za Psa prosperitet stiže u obliku zatvorenih vrata i ponuda koje ste presrećni što ste propustili. Vraćate sebi vreme i dobru dozu samopoštovanja. Lojalnost okrećete prema sebi, i ne, to nije sebično.

Utorak je vaš najprometniji dan. Neko će tražiti uslugu. Stari vi biste prekrojili ceo raspored zbog prijatelja ili rođaka. Novi vi mirno kažete ne. To je ona teška reč iz uvoda. Kako se ljudi ponašaju kada ih s poštovanjem odbijete govori vam šta nikada više ne želite da radite. U sredu, Dan zatvaranja Zemljane Zmije, ograničavate energiju samo na ono što ima smisla. Do nedelje shvatate koliko vam je vraćeno i ulazite u novi mesec na čvršćim temeljima.

Šta donosi kineski horoskop za nedelju znaku Svinja?

Svinji kineski horoskop za nedelju donosi sreću kroz iskrenost i jasne granice. Znak prosperiteta vidite 25. juna, kada postavljate pravila koja drugi moraju da poštuju.

Ta odluka stiže posle dosta razmišljanja, jer su vas ometanja od ponedeljka do srede dobro istrošila. Početak nedelje traži dupli trud da završite nagomilane obaveze. Posle tolikog rada, ne želite da se istorija ponovi.

Razgovor u četvrtak izvlači vašu čvrstu stranu koju ljudi retko vide. U petak, Dan za uklanjanje, pokazujete koliko ste ozbiljni i preusmeravate snagu tamo gde radi za vas. Vikend donosi optimizam i pravo na nagradu.

Zašto baš ova tri znaka cele nedelje hvataju sreću

Zato što sva tri dele istu lekciju: prosperitet ne dolazi od trčanja, već od biranja. Zec bira fokus, Pas bira granicu, Svinja bira pravila. Ono što odbijete ove nedelje važnije je od onoga što prihvatite.

Koju ste uslugu poslednji put odbili i da li vam se posle laknulo ili vas grizla savest? Napišite u komentarima.

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