Celog dana pratiće ih luda sreća, oni danas imaju fantastično dobre horoskope, jednom znaku stižu iznenada velike pare

Vodolija, Škorpija, Ovan, Bik i Vaga imaju najbolje horoskope celog dana 2. oktobra 2025. godine.

Moćna energija između Marsa i Plutona u četvrtak čini dan odličnim za ove znakove horoskopa. Mars je sila, a kada je u Škorpiji, energija koju zrači je izuzetno moćna; može biti pravo eksplozivna. U četvrtak, kada Mars razgovara sa Plutonom, vladarom Škorpije i planetom promena, nešto dobro vam dolazi.

Za pet astroloških znakova, ideja isprobavanja novih stvari može biti odlična. Ako ste se nadali trenutku kada ćete videti nešto dobro i novo na horizontu, ovo je vaš dan.

1. Vodolija – isplanirajte sve

Imaćete najbolji horoskop celog dana u četvrtak jer vam se otvaraju vrata učenja i putovanja. Možda gledate unapred u budućnost, gde možete iskoristiti deo svog slobodnog vremena ili otići na mini odmor sa nekim do koga vam je stalo. Imate zabavno vreme kome se možete radovati, a to može uključivati međunarodna putovanja, krstarenje ili grad u kojem nikada ranije niste bili.

Ovo je vreme da sve isplanirate. Dan može biti veoma dobar za vas jer napokon pravite prve korake ka mestu iz snova. Danas je samo početak.

2. Škorpija – napetost popušta

Imate jedan od najboljih horoskopa za 2. oktobar, koji otkriva pozitivnu promenu u vašem ličnom životu. Vidite kako život počinje da se menja za vas i vašu porodicu. Veoma ozbiljno shvatate kada se ljudi u vašoj porodici osećaju zanemareno ili pod stresom. Međutim, danas možete napraviti nekoliko prilagođavanja u svom životu koja će svima koristiti. Možda ćete čak i zaraditi novac.

Počećete da vidite kako napetost popušta, što vam daje snažan osećaj ličnog zadovoljstva. Bićete u poziciji da radite neverovatne stvari na ovaj dan, i to je ono o čemu se vaš život čini.

3. Ovan – nalazite način da bolje zaradite

Imaćete veoma dobar horoskop ceo dan u četvrtak, posebno u sektoru zajedničkih resursa, što vam omogućava da dobijete stvari koje tražite od drugih. Ponekad možete nešto tražiti, ali odgovor je da to nije dostupno ili nije u budžetu. Postoje trenuci kada vas ovakvi odgovori čine pomalo ljutim i razočaranim. Želite da novac ne bude prepreka vašoj radosti.

Danas se to menja. Pronalazite način da zaradite više novca u svom životu. Ili monetizujete svoj profil na društvenim mrežama ili počinjete da tražite neki dodatni posao. Možda ćete upoznati nekoga ko ima briljantne poslovne ideje i koji će u vama videti dašak genijalnosti. Danas je nebo granica.

4. Bik – kontrola u ljubavi

Imaćete veoma dobar horoskop u svom ljubavnom životu u četvrtak, kada biste mogli da doživite promenu u svojoj vezi koja je bila preko potrebna i željena. Možda ćete morati da smanjite intenzitet ili da pitate da li postoji neko drugo mesto gde možete da razgovarate.

Spremni ste da preuzmete kontrolu nad situacijom za koju ste smatrali da nije tamo gde treba da bude. Ovaj osećaj kontrole je onaj koji ste se nadali da ćete postići. Sada ga imate, i to je najbolji osećaj od svih.

5. Vaga – bogatstvo pristiže

Imaćete veoma dobar horoskop u četvrtak jer će bogatstvo početi da pristiže. Doživećete pozitivnu promenu u svom finansijskom životu. Osetićete priliku ili ćete želeti da isprobate nešto što ranije niste radili. Preuzimanje rizika će vam imati smisla jer vidite da ono što se sada dešava ne može da se nastavi.

Kada konačno napravite potez o kome razmišljate već neko vreme, energija će se povećati u vašem životu. Osećaćete se kao da možete da nastavite dalje i možda sami preuzmete kontrolu. Ovo je sjajno vreme za vas da ostvarite stvari, a danas će biti najbolja početna tačka ikada.

