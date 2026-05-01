Celog meseca maja 3 kineska znaka doživljavaju sreću i prosperitet, stalne prilike donose i novac i ljubav

Konj, Pacov i Svinja celog meseca maja privlače neverovatnu sreću i prosperitet. Vreme je da promene stvari koje su ih kočile u aprilu.

Tri kineska horoskopska znaka doživljavaju sreću i prosperitet celog meseca maja 2026. Početak meseca je na visokom nivou, sa prošlim aprilskim neuspesima i uspesima finalizovanim tokom vikenda.

U prvoj punoj nedelji u mesecu, 4. i 5. maj su idealni za emocionalno utemeljenje u vašoj strategiji i formiranje plana. Nedelja od 11. maj, vaš najsrećniji dan stiže u utorak, 12. maj. Očekujte da ćete se osećati motivisano da započnete novu avanturu sa prijateljima, jer je to Dan inicijacije za Vatrenog Psa.

Nedelja od 18. maja, prosperitet dolazi u obliku prilike, a ne samo novca. Zeleno svetlo u vezi dobijate 19. maja. Vrhunac uspeha stiže 27.maja, sa sposobnošću da se emocionalno distancirate od ishoda.

1. Konj – bili ste strpljivi, ali sada je vreme za promene

Završili ste sa igranjem na sitnice ili dozvoljavanjem situacijama i ljudima da vam stanu na put najboljeg života. Bili ste veoma strpljivi, ali sada je vreme da se oslobodite starih obrazaca razmišljanja. Vaša prva prilika da se oslobodite obećanja koja ste dali drugima.

Ona su funkcionisala u aprilu, ali u budućnosti više nema smisla za život koji pokušavate da živite. Uključeni su troškovi i vreme. Želite da budete mudri sa svojim resursima, posebno sa svojom emocionalnom energijom.

Vaš prvi dan za pristup ovim izazovima je 8., Dan uklanjanja vodenog konja. Ovaj dan favorizuje emocionalne i intuitivne podsticaje u odnosu na intelektualne ili snažne. Pošto je ovo vaš dan, spremni ste za slobodu. Ono što radite danas je važno i dobro je delegirati zadatke i obavestiti ljude da više ne možete da radite šta god se očekuje.

Sledeći srećan dan za vas pada na 20., Dan uklanjanja drvenog konja. Ponovo imate priliku da se oslobodite onoga što ne funkcioniše. Pošto drvo predstavlja nove početke, ne oslobađate se samo emocionalnih ograničenja.

2. Svinja – biće dobro, ali ne rizikujte

Prvi dan u mesecu je nagoveštaj stvari koje dolaze. Pošto je 1. maj na dan punog Meseca opasnosti u vašem znaku, sa energijom drveta, zapamtite da su gubici namenjeni vašem najvećem dobru. Šta god da se desi, posmatrajte to kao da vaš život celog meseca kreće u novom pravcu. Univerzum se meša i donosi odluke umesto vas, posebno ako ste bili zbunjeni oko toga koju bi trebalo da preduzmete. Energija opasnosti znači oprez, tako da sve dok se ne ponašate nepredvidljivo ili ne rizikujete, bićete dobro.

Pred kraj meseca, 25., imate svoj drugi Dan opasnosti, samo što ovaj put dolazi sa energijom zemlje. Energija Zemlje se odnosi na učenje koliko ste jaki. Brzo ćete rasti kroz neke životne lekcije i steći zrelost na visokom nivou. Kada ste zreli, mnogo lakše ćete uočiti svoje srećne prilike, a takođe ćete otkriti da je moguće generisati prosperitet koji vam je potreban. U maju ćete otkriti da vaši dobici stižu u obliku samopouzdanja.

3. Pacov – pozitivan način razmišljanja donosi prosperitet

Prosperitet vam dolazi celog meseca u obliku pozitivnog načina razmišljanja. Početak meseca je povoljan za vas, Pacove, jer vam uspeh pada u krilo. Niste neko ko se opušta samo zato što je život bio lak. Umesto toga, želećete da preduzmete akciju i brzo se krećete.

Želite da napravite pauzu od svega što planirate početkom meseca, 14. Sa energijom opasnosti od Zemljinog pacova, iskoristite ovo vreme za odmor i opuštanje. Dobićete ideje i shvatiti šta vas čini srećnim i videćete da ne morate uvek da radite za svoju sreću.

