Često postaju toksični partneri: Ljudi u ovim znakovima horoskopa su opsesivni, ljubomorni i nepredvidivi

Nadamo se da nemaš tu (ne)sreću i imaš nekog ovakvog!

Znaš kako kažu da zvezde mogu mnogo da otkriju o nama i ljudima oko nas? Iako svaki horoskopski znak ima svoje svetle strane, neki su skloni pravljenju komplikacija u ljubavi.

Ako si se ikada pitao ko su “majstori drame i manipulacije” u vezama, možda će ti ovo zvučati poznato!

Škorpija

Ah, Škorpije… Intenzitet njihove energije je gotovo opipljiv. Strastveni su, duboko emotivni, ali pazi – ta strast često dolazi sa dozom opsesivnosti i ljubomore. I nije samo ljubav u pitanju; oni imaju čudan talenat da čitaju ljude kao otvorenu knjigu i koriste to da bi dobili ono što žele. Zvuči poznato? Upravo to čini njihovu toksičnost – potreba za kontrolom i strah od izdaje koji ponekad prelazi granice. Ako si bio u vezi sa Škorpijom, sigurno znaš koliko intenzivno to može biti.

Blizanci

Sledeći na listi su Blizanci – šarmantni, prilagodljivi i… pomalo nepredvidivi. Njihova sposobnost da se uklapaju u svaku situaciju može biti fascinantna, ali u vezi to znači stalne promene raspoloženja i stavova. Blizanci vole pažnju, ponekad previše, i često flertuju i kada ne bi trebalo. Njihova toksičnost dolazi iz te nepostojanosti – ponekad je teško znati gde stojiš sa njima, a laganje kako bi izbegli sukob ili dosadu nije retkost.

Strelac

Strelci su avanturisti u duši. Njihova energija je zarazna i inspirativna, ali ponekad se u vezi pretvara u frustraciju. Ljubav prema slobodi i strah od obaveza može ostaviti partnera u nekoj vrsti emocionalne nesigurnosti. Oni žele prostor, nezavisnost i ponekad jednostavno ne mogu da se vežu za jedno mesto ili jednu osobu. Njihova toksičnost se krije u toj potrebi da stalno beže od odgovornosti i postavljaju nerealna očekivanja.

Dakle, ako se prepoznaješ ili poznaješ nekog od ovih znakova, možda već znaš koliko ljubav sa njima može biti intenzivna… i ponekad komplikovana.

Ali hej, bar nikada nije dosadno!

