Četiri horoskopska znaka 29. oktobra dobijaju šansu za nov početak — da li ste i vi među njima?

U četvrtak, 29. oktobra 2025. godine, Merkur prelazi u znak Strelca — a ta astrološka promena donosi novu energiju i prilike za promene. Za četiri horoskopska znaka to je znak da mogu ostaviti stare prepreke iza sebe i krenuti iz početka.

Zašto baš 29. oktobar?

Ulazak Merkura u Strelca aktivira energiju promenljivih znakova i donosi olakšanje posle intenzivnih dana u Škorpionovom znaku. Ovaj tranzit usmerava fokus ka optimizmu, prema napretku i samouverenijem izražavanju mišljenja.

Iako Merkur u Strelcu nema najjaču poziciju (njak u slabosti), on i dalje donosi podsticaj za samopouzdanje i otvara vrata novim idejama — naročito u periodu kad Saturn u Ribama ima svoj uticaj.

Koja četiri znaka dobijaju novi početak?

1. Strelac

Za Strelce se pojavljuje prilika da se “magla raziđe” i kreiraju jasniji putevi napred. Energija Merkura u Strelcu podstiče slobodu izražavanja, razvijanje kreativnosti i otkrivanje novih prijateljstava ili ideja. Ipak, važno je ostati čvrsto prizemljen i ne podleći iluzijama.

2. Blizanci

Kod Blizanaca, tranzit Merkura utiče najviše na sektor odnosa — donosi olakšanje u komunikaciji, spremnost za važne razgovore i harmoniju sa partnerima. Vaša sposobnost diplomacije može biti pojačana, a projekti ili ideje će biti razjašnjeni.

3. Devica

Za Device je fokus doma i porodice – ovo je period kada možete razjasniti porodične odnose i popraviti ono što je dugo stajalo na čekanju. Takođe, moguće je da se neki ljudi iz prošlosti vrate u vaš život, s ciljem raščišćavanja.

4. Ribe

Kod Riba, tranzit Merkura donosi rad na profesionalnom planu. Mogućnosti za napredak i promene u karijeri biće jasnije. Takođe, uvidi iz prošlosti mogu pomoći da napravite bolji korak napred.

Saveti za maksimalan efekat novog početka

Revidirajte svoje projekte i planove — ne krećite impulsivno, već mudro korak po korak.

— ne krećite impulsivno, već mudro korak po korak. Vodite jasnu komunikaciju, posebno sa bliskim ljudima — ovo je pravo vreme da razjasnite nesporazume.

— ovo je pravo vreme da razjasnite nesporazume. Pripazite na idealizacije — energija Strelca može u vama probuditi sanjarenje, ali važno je zadržati realan pogled.

— energija Strelca može u vama probuditi sanjarenje, ali važno je zadržati realan pogled. Otvorite se ka davanju i primanju — ovaj tranzit može doneti susrete, ponude ili prilike koje su dosad bile skriveno ispred vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com