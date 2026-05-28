Mesec prelazi iz Vage u Škorpiju i donosi obrt: 4 znaka 28. maja dobijaju dugo čekani novac

Četiri horoskopska znaka koja 28. maja konačno naplaćuju strpljenje. Pogledajte da li ste među njima i šta vas tačno čeka.

Postoje četiri horoskopska znaka koja 28. maja 2026. godine dobijaju upravo ono što su mesecima čekali. Mesec napušta Vagu oko podneva i ulazi u Škorpiju, a ta promena pomera energiju sa pristojnog odlaganja na konkretan rezultat. Ono što ste do juče nagovarali, danas se dešava.

Zašto baš ovaj prelaz Meseca menja sve

Vaga traži ravnotežu i često zadržava odluke u sivoj zoni. Škorpija ne pregovara. Kada Mesec pređe granicu između ova dva znaka, dolazi do trenutka kada ljudi prestaju da pitaju i počinju da rade. Tu nastaje prostor za obilje, jer se novac i prilike kreću tek kada neko stvarno donese odluku.

Bik: novac koji ste otpisali vraća se na račun

Bikovi su poslednjih nedelja gledali kako tuđa obećanja kasne. Danas stiže poziv, uplata ili informacija koja sve menja. Mesec u Škorpiji aktivira vašu osu novca i partnerstva, pa očekujte da neko ko vam duguje konačno pomeri stvar.

Nemojte odbiti ponudu koja zvuči manja nego što ste planirali. Iza nje stoji druga, veća, koju ćete videti tek za dve nedelje.

Rak: emocija koja se pretvara u konkretnu priliku

Za Rakove dan počinje tiho, a završava se telefonskim pozivom posle 19h. Neko iz prošlosti, kolega ili stari prijatelj, donosi predlog koji ne morate odmah prihvatiti, ali morate saslušati. Vaša intuicija danas radi preciznije od bilo kakve tabele. Ako vam stomak kaže da je čovek pošten, on i jeste.

Ne ulazite u dugačka objašnjavanja, kratko „da“ ili „ne“ donosi vam više nego ceo razgovor.

Šta tačno znači „obilje“ u astrologiji

Obilje nije lutrija. To je trenutak kada se vaš trud, kontakti i tajming poklope u istom danu. Mesec u Škorpiji pojačava ono što već postoji u vašem životu, ne stvara ni iz čega.

Škorpija: dan kada vam niko ne sme reći „ne“

Mesec ulazi u vaš znak i to vas vraća u poziciju iz koje najbolje funkcionišete, u centar pažnje, ali bez galame. Šef, partner ili klijent koji vas je ignorisao odjednom traži vaše mišljenje. Iskoristite to. Tražite konkretno, brojku, datum, potpis. Škorpije danas dobijaju ono za šta druge znake muče po tri meseca.

Ne snižavajte cenu samo zato što vam je neprijatno da je izgovorite naglas.

Ribe: nečija greška postaje vaša prilika

Ribe danas profitiraju od situacije koju nisu ni stvorile. Neko drugi se povlači, otkazuje, gubi koncentraciju, a vi ulazite na njegovo mesto. To se najčešće dešava na poslu, ali može i u privatnoj sferi. Ako ste u trci za neku poziciju, projekat ili termin koji vam je bio nedostupan, proverite mejlove popodne. Vrata se otvaraju upravo zato što je Mesec u Škorpiji nemilosrdan prema neodlučnima, a vi ste, srećom, već znali šta hoćete.

Šta uraditi do kraja dana ako ste među ova četiri horoskopska znaka

Ako ste među ova četiri horoskopska znaka koja dobijaju novac, ne pričajte unapred o tome šta vam se sprema. Škorpija voli tišinu i kažnjava preuranjeno hvalisanje. Završite jedan konkretan papir, poziv ili poruku koju odlažete najmanje sedam dana. Tu se krije pravi dobitak, ne u nečemu novom, već u nečemu što ste već započeli pa zapustili.

