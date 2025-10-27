Poslednji retrogradni Merkur 2025. godine je pred nama, a ova 4 horoskopska znaka će biti najviše pogođena

Retrogradni Merkur će nas sve ponovo pogoditi, poslednji put ove godine. Prema rečima stručnjaka, ovaj period može uticati na komunikaciju, putovanja, tehnologiju, što dovodi do nesporazuma, kašnjenja, pa čak i kvarova opreme. 9. novembra 2025. godine, počeće sledeći retrogradni Merkur. Međutim, period pretsenke, koji se često zanemaruje, ali je podjednako uticajan, počeo je 21. oktobra i trajaće sve dok retrogradni kretanje zvanično ne počne. Ako pratite horoskop retrogradnog Merkura, ovo je odličan trenutak da se pripremite za naredne događaje.

Zašto je ovaj retrogradni Merkur važan

Retrogradni Merkur se smatra vremenom „preispitivanja“ — stvari usporavaju, naše misli i komunikacija mogu biti zamućeni, tehnički kvarovi češći.

Za znakove čiji horoskopski nalozi i ascendent “leže” u znacima pogođenim ovim tranzitom, to može značiti intenzivnije promene.

Znakovi koji su najviše na udaru

1. Ovan

Ovnovi će osetiti pritisak u sferi komunikacije, samopouzdanja i javnog nastupa. Teškoće u izražavanju ili tehnički problemi mogu izazvati frustracije i usporiti napredak.

2. Blizanci

Kao znak kojim vlada Merkur, Blizanci mogu osećati dodatni pritisak — problemi s dogovorima, nesporazumi ili prekidi u komunikaciji mogu izazvati stres.

3. Devica

Devicama može biti posebno izazovno da održe red i preciznost u poslu i svakodnevnim poslovima. Greške u detaljima, kašnjenja i nervoza mogu biti pojačani.

4. Ribe

Ribe mogu biti posebno osetljive na ovaj retrograd jer njihova intuicija može biti zbunjena, a granica između stvarnosti i iluzije mutnija. Potrebno je da postave granice i izbegavaju impulzivne odluke.

Kako se pripremiti i ublažiti uticaj

Imajte dvostruku proveru — dogovori, ugovori i komunikacija zahtevaju dodatnu pažnju.

— dogovori, ugovori i komunikacija zahtevaju dodatnu pažnju. Odložite pokretanje velikih novih projekata ako je moguće — fokusirajte se više na pregled, reorganizaciju i ispravke.

— fokusirajte se više na pregled, reorganizaciju i ispravke. Budite fleksibilni i spremni na prekide ili promene planova — prilagodljivost će vas spasiti.

— prilagodljivost će vas spasiti. Radite na unutrašnjem miru — meditacija, zapisivanje misli i introspekcija mogu pomoći da prebrodite izazove.

