Četiri znaka kojima 1. oktobar 2025. menja život iz korena: Sve će im krenuti od ruke

Pluton u retrogradnom pokretu otvara neočekivane prilike i otkriva skrivene mogućnosti; za četiri horoskopska znaka 1. oktobar 2025. označava preokret koji ih uvodi u fazu obnove i boljeg života.

Rak — iz refleksije u akciju

Plutonova retrogradnost tera Rakove da preispitaju prošlost, ali 1. oktobra prelaze iz razmišljanja u konkretno delovanje; kad počnu da rade na onome što su nosili u sebi, univerzum im vraća jasne nagrade i osećaj da je svet svetliji i lakši za kretanje.

Lav — ponovo otkrivena snaga i prilike

Za Lavove ovaj datum donosi podsećanje da im moć i otpornost nikada nisu nestali; rutinski dan može se pretvoriti u početak nečeg značajnog, često kroz novu poslovnu priliku ili ponudu koja iznenada zasija i otvara vrata ka „dobrom životu“.

Jarac — kad se teret prošlosti počne topiti

Jarčevi će osetiti kako se blokade koje su ih sputavale polako razgrađuju; 1. oktobra dolazi osećaj da je zagušeni deo života ponovo pokrenut, a istrajnost i upornost koje su ulagali konačno počinju donositi opipljive rezultate.

Tranzit Plutona u retrogradnom periodu nije samo vreme suočavanja sa prošlošću, već i prilika za otvaranje novih puteva — Rak, Lav i Jarac (uz još jedan znak pomenut u analizi) imaju šansu da počnu živeti bolje već od 1. oktobra 2025., ako prihvate promenu i deluju na nove prilike

