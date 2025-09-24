Četiri znaka kojima kraj 2025. donosi novac kakav se događa jednom u 50 godina

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa predviđa da će četiri horoskopska znaka doživeti izuzetan finansijski period do kraja 2025. koji je opisala kao priliku koja se događa “jednom u 50 godina”.

Ovan — sve što dodirnete može postati unosno

Ovnovi ulaze u razdoblje kada će njihove odluke i inicijative imati snažan finansijski učinak; predviđa se i mogućnost neočekivanih dobitaka poput nasljedstva ili značajnih dobitaka, pa se naglašava potreba za hrabrim djelovanjem.

Lav — kreativnost koja privlači bogate prilike

Lavovi mogu očekivati izuzetne poslovne ponude i unosne investicije; njihova kreativnost i liderske sposobnosti trebale bi im donijeti prilike koje brzo povećavaju prihode i financijski status.

Strelac — prilike kroz putovanja i nove niše

Optimistični i avanturistički Strijelci otvaraju se za nove poslovne niše i mogućnosti u inostranstvu; intuicija će im pomagati da prepoznaju dobro plaćene ponude i iskoriste ih za financijski rast.

Vodolija — inovacije koje privlače investitore

Vodenjaci čija originalna razmišljanja vode do revolucionarnih proizvoda ili usluga mogli bi privući investitore i ostvariti značajan profit; naglasak je na inovaciji i poduzetničkom pristupu

