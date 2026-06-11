Sve što dotaknu pretvara se u zlato: Ova 4 znaka do 30. juna doživljavaju životni uspon

Četiri znaka životni uspon osećaju već ovog vikenda, a do 30. juna jedan od njih dobija ponudu o kojoj sanja godinama.

Do 30. juna jedan telefonski poziv menja planove za četiri znaka, a Lav će ga dobiti negde oko vikenda. Četiri znaka životni uspon osećaju kao da im se vrata sama otvaraju, dok ostali još traže ključeve.

Planete su se namestile tako da ono što su mesecima gurali uzbrdo sada krene nizbrdo, samo od sebe. Najveći dobitnik nije onaj ko najglasnije priča o uspehu, već onaj ko ćuti i radi.

Lav: poziv koji menja celu nedelju

Lavu se u utorak popodne otvara prilika koju je otpisao još u proleće. Neko iz starog posla vraća se sa ponudom, a vi ćete prvih pet minuta razgovora misliti da je greška. Nije greška. Energija ovog perioda gura Lava napred svuda, od finansija do privatnog života, ali samo ako prestane da čeka savršen trenutak. Recite da pre nego što stignete da se predomislite. Hrabrost vam nikad nije manjkala, sad je red da je naplatite.

Devica: novac koji ste otpisali konačno stiže

Devici se do kraja meseca vraća dug koji je davno prebacila u rubriku izgubljeno. Reč je o konkretnoj sumi, verovatno vezanoj za posao završen prošle jeseni. Ova zarada ne dolazi na kašičicu, već u jednom potezu, i menja vam plan za leto. Sredite papire pre petka, jer detalj koji preskočite košta vas nedelju dana čekanja. Strpljenje koje ste pokazali sada se isplaćuje, polako, mesec za mesecom.

Koji znak prvi oseti životni uspon u junu?

Lav prvi oseti životni uspon, već oko vikenda, kroz neočekivanu poslovnu ponudu. Devica, Strelac i Ribe slede do 30. juna, svako u svojoj sferi, od novca do ljubavi.

Strelac: kofer je već spreman, fali samo odluka

Strelcu se otvara put, bukvalno, jer do kraja meseca stiže predlog za promenu mesta ili posla daleko od kuće. Mnogi bi se uplašili, vi nećete. Strelac u drugoj polovini juna donosi odluku koja godinu dana deluje rizično, a posle ispadne najpametnija stvar koju ste uradili. Nemojte tražiti mišljenje deset ljudi. Pitajte jednu osobu kojoj verujete i krenite.

Ribe: tiha pobeda koju niko ne vidi odmah

Ribama emotivni čvor koji ih guši mesecima konačno popušta, negde oko 20. juna. Razgovor koji ste izbegavali desiće se sam, bez svađe i bez natezanja. Uspeh za Ribe ovog meseca nije u novcu, već u miru koji osetite kad spustite glavu na jastuk. Ne tumačite svaku reč te osobe kao skrivenu poruku. Ponekad je da samo da.

Zašto baš ovi znaci, a ne svi

Najveći nesporazum sa horoskopom je verovanje da sreća pada s neba. Ne pada. Životni uspon za četiri znaka dolazi zato što su Lav, Devica, Strelac i Ribe poslednjih meseci radili u tišini, bez aplauza. Trenutna konstelacija samo otvara vrata, a kroz njih prolazi onaj ko je spreman da uđe. Ostali znaci dobijaju svoj red kasnije tokom leta, strpljenje se isplati.

Koji od ova četiri znaka ste vi, i da li ste već osetili prvi nagoveštaj ovog preokreta ove nedelje?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com