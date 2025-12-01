Ciganske karte otkrivaju šta nas čeka u decembru, ovi znakovi plakaće od sreće, a 1 od tuge

Ciganske karte otkrivaju: Za jedan znak će ovo biti ključni mesec sa ogromnim životnim promenama, a neki će plakati od sreće.

OVAN – Misao – Dar – Kuća

Ljubav: Decembar za zauzete Ovnove nosi niz prijatnih iznenađenja u emotivnom životu. Druga dekada meseca biće posebno povoljna za ljubavne ili porodične događaje – moguća su okupljanja, proslave ili lepe vesti koje će dodatno učvrstiti vašu vezu. Stabilnost u partnerskom odnosu biće naglašena, a bračna ili emotivna priča dodatno će se osnažiti kroz iskrene razgovore i zajedničke planove.

Slobodni Ovnovi mogu osećati dilemu da li da otvoreno priznaju simpatije, ali period oko sredine decembra biće pogodan za iskren razgovor. Ljubavne priče započete u ovom periodu imaju dobru osnovu za trajnost i emotivnu vrednost.

Posao: U poslovnom segmentu potrebno je pažljivo planirati svaki korak, naročito kada se radi o saradnji i partnerstvima. Ne žurite sa odlukama; mesec najbolje funkcioniše ako zadržite smiren, korektan i promišljen stav. Polovina decembra donosi povoljne poslovne prilike, a finansijski rezultati će biti stabilni i zadovoljavajući. Kraj meseca obećava mir, sigurnost i osećaj uspeha.

Zdravlje: Statika i mirni period sugerišu potrebu za redovnim kretanjem i fizičkom aktivnošću. Pazite na unos slatkiša i teže obroke, posebno stariji Ovnovi. Hodanje, lagano vežbanje ili joga pomoći će u održavanju energije i dobrog raspoloženja.

BIK – Tuga – Vernost – Kuća

Ljubav: Početak decembra može doneti manja neslaganja u emotivnim i bračnim odnosima, ali oni će se brzo prevazići. Uzrok često leži u nedostatku zajedničkog vremena i previše razmišljanja o sitnicama. Ono što imate sa partnerom jeste trajna vrednost koju ne želite ugroziti. Iako mesec neće biti naročito dinamičan u smislu romantičnih događaja, provedeno vreme u intimnosti i porodici pruža mir i zadovoljstvo.

Slobodni Bikovi još čekaju pravu ljubav; decembar će biti period druženja, prijateljskih susreta i zbližavanja, ali za duboku emotivnu vezu biće potrebno još strpljenja.

Posao: Decembar u poslovnom segmentu teče mirno, bez velikih prepreka. Rutinski zadaci i postojeće saradnje odvijaju se glatko, ali pokretanje novih poslova ili pregovora možda neće doneti željeni uspeh u ovom periodu. Odlaganja su moguća, a mesec je povoljniji za početak novih projekata tek kada se stvore povoljnije okolnosti. Finansijski ste stabilni, ali niste u potpunosti zadovoljni.

Zdravlje: Posebnu pažnju posvetite urinarnoj higijeni i prevenciji bakterijskih infekcija mokraćnog sistema. Stariji pripadnici znaka mogu osećati probleme sa kičmom ili hormonalnim promenama. Redovni pregledi i balansirana ishrana pomoći će u očuvanju zdravlja.

BLIZANCI – Smrt – Venčanje – Iznenadna sreća

Ljubav: Blizanci u emotivnim i bračnim vezama treba da maksimalno smiruju tenzije i izbegavaju odluke u momentima nervoze, naročito kada se radi o partneru. Decembar može doneti velike promene u ljubavnom životu, ali njihova pozitivna realizacija zavisi od strpljenja i mudrosti u odnosima.

Slobodni Blizanci balansiraju između prošlosti i budućnosti. Pojavljuje se osoba iz prošlosti koja još uvek nosi emotivne tragove, ali i nova osoba koja nudi strastvenu i dinamičnu vezu. Odluka je na vama, a period obećava emotivne izazove i uzbudljive prilike.

Posao: Poslovni segment biće aktivan i dinamičan, sa povremenim komplikacijama. Posebno je period od kraja prve dekade meseca povoljan, kada ćete biti angažovani i kada će se otvoriti nove prilike za napredovanje i vidljivost u poslu. Promene u postojećim poslovnim odnosima mogu vas odvesti korak dalje ka profesionalnom uspehu. Početak meseca može doneti izazove u finansijama, dok ostatak decembra obećava stabilnost i solidne rezultate.

Zdravlje: Stariji Blizanci mogu osećati probleme sa kičmom, dok mlađa generacija mora voditi računa o nervozi i nesanici. Redovna fizička aktivnost, opuštanje i fokus na mentalno zdravlje biće ključni za očuvanje energije.

RAK – Istina – Sreća – Lopov

Ljubav: Zauzeti Rakovi imaju pred sobom priliku da reše neke nedoumice u svojim bitnim emotivnim relacijama Ili da definišu odnos sa voljenom osobom. Neke stvari ćete morati da kažete jedno drugom, bilo da su one dobre ili loše, jer ćete jedino na taj način oboje moći da krenete dalje kao par. Ne dozvolite da između vas bude tajni, jer vam to može napraviti problem. Što se slobodnih tiče, oni mogu upoznati jednu zanimljivu osobu početkom meseca, ali će nešto konkretnije po ovom pitanju moći da urade tek tokom drugog dela decembra. Sledi vam jedno jako I zanosno zaljubljivanje sa puno romantike.

Posao: Decembar vam donosi strpljenje I upornost u onim poslovnim poduhvatima koji su vam važni. Otpočećete saradnju sa nekim bitnim ljudima ili upoznati osobe koje imaju dobre predloge za vas. Ovo je takođe I mesec ideja I kreativnosti, pa će neka vaša idejna rešenja biti itekako dobro prihvaćena od strane poslovnih saradnika. Malo nesporazuma sa kolegama, ali ništa oko čega se treba nervirati.

Zdravlje: Zdravstveni segment će tokom decembra varirati, ali će varirati I vaše raspoloženje I energija. Potrudite se da se odmarate I radite na svom imunitetu.

LAV – Veselje – Sreća – Nešto novca

Ljubav: Što više budete išli ka kraju decembra, više će postojati potreba da sa voljenom osobom razgovarate što otvorenije I iskrenije. Ne izbegavajte neke teme koje su vam neugodne. Generalno gledano – pošto je situacija u vašim emotivnim vezama ili brakovima dosta dobra i pozitivna, nećete hteti da se zamerate partneru izbacujući neku problematiku na dnevni red, ali je to greška. Morate razgovarati o svemu.

Slobodni Lavovi će ući u jedan odnos koji će na prvi pogled izgledati kao neobavezan ili kao avantura, ali ćete se neočekivano prilično zagrejati za ovu osobu i želećete da što više vremena provodite sa njom.

Posao: Više povedite računa o tome kako raspolažete svojim finansijskim prilivima, jer se lako može dogoditi da preskočite neke obaveze ili da neumereno trošite, pa da kraj meseca dočekate prebrojavajući sitninu u novčaniku. Što se konkretno poslovnih okolnosti tiče, sve što vam je važno uradite u prvom delu meseca, jer će poslednja dekada ovog perioda biti prilično neaktivna i bez mogućnosti da postignete iole dobre rezultate. Prva i druga dekada decembra donose vam jednu profitabilnu poslovnu šansu ili saradnju.

Zdravlje: Sve što je vezano za stomak i ishranu može kod starijih Lavova donositi povremenu problematiku. Mlađi pripadnici znaka su dobro.

DEVICA – Vernost – Nesreća – Venčanje

Ljubav: Sredinom meseca nervoza i tenzije u emotivnim i bračnim vezama kod Devica. Potrebno je da u tom periodu pokušate da se više prilagodite jedno drugom. Generalno gledano – malo je verovatno da su vaše emotivne relacije istinski ugrožene, ali mogli biste da oboje budete vrlo uznemireni I spremni na raspravu. Što se slobodnih pripadnika ovog znaka tiče, preko prijatelja, društvenih mreža ili nekog od članova porodice možete upoznati osobu koja će vam bukvalno prodrmati ceo organizam. Između vas dvoje bi mogla buknuti velika zainteresovanost, ali I strast, I i te kako je otvoren put ka emotivnoj vezi.

Posao: I pored jakog tempa dešavanja I mnogobrojnih obaveza koje ćete imati tokom decembra, itekako ćete biti zadovoljni njegovim krajnjim rezultatima. Nezaposleni tokom ovog perioda mogu pronaći posao, a ako ste rešili da pokrenete nešto privatno, ovo vam je savršeno vreme. Generalno gledano – decembar Devicama donosi jake mogućnosti za ozbiljnu poslovnu saradnju koja će se neočekivano otvoriti pred vama. Što se finansija tiče, nešto više troškova koji se vezuju za dom I članove porodice.

Zdravlje: Druga dekada decembra može doneti podložnost virusima, infekcijama, bakterijama. U tom periodu vam je imunitet prilično uzdrman.

VAGA – Nešto novca – Oficir – Putovanje

Ljubav: Što više budete poštovali emotivnog partnera (ali I on vas) I što više budete odgovorni jedno prema drugom u prvom delu decembra, lakše ćete proći kroz ovaj period. Postoji manji problem u komunikaciji I ne smete dozvoliti da preraste u nešto ozbiljnije. Drugi deo decembra donosi sa voljenom osobom bolju energiju, više zanimljivih dešavanja I jačanje strasti. Slobodne Vage imaju povremene razgovore ili susrete sa osobom koja im je jako prirasla za srce. Neka jača dešavanja, čak i mogućnost ulaska u odnos, očekujte u trećoj dekadi ovog perioda. Neki od vas će ipak više biti usmereni na avanturu i strast.

Posao: Korektan poslovni mesec, ali će biti potrebno dosta truda da bi se neki odnosi unapredili I podigli na viši nivo. Dogovori koje ste započeli mogu uroditi plodom, ali tek u drugom delu ovog perioda. Nekima od vas stoje I mogućnosti za napredovanje ili promenu radnog mesta, što će se opet pokrenuti tek nakon ulaska u drugu dekadu decembra. U suštini, početak meseca vam daje mnogo aktivnosti, a malo rezultata, dok će kasnije situacija biti u potpunosti preokrenuta. Sve ono što ste pokrenuli na mišiće, počeće da se realizuje velikom brzinom. Po pitanju finansija – vodite računa o svojim troškovima.

Zdravlje: Starije Vage bi trebale da odu kod nadležnog lekara I ipak provere stanje svog zdravlja. Neke tegobe koje se povremeno javljaju moraju se iskontrolisati.

ŠKORPIJA – Gubitak – Ljubavnica – Poruka

Ljubav: U prvom delu decembra može u vašim emotivnim vezama I brakovima biti povremenih neprijatnih situacija, teško ćete ostvarivati pravu komunikaciju sa partnerom I može dolaziti do rasprava. No, samo je ovaj period postavljen komplikovano, vidi se da ćete vi I voljena osoba razrešiti svoje probleme I vrlo brzo se vratiti u neke normalne ljubavne tokove. Što se slobodnih pripadnika ovog znaka tiče, itekako je moguć ulazak u seksualno – emotivnu kombinaciju sa jednom osobom. Ne mogu da kažem da će ovo biti baš prava veza, ali je definitivno izvesno da će vam itekako prijati I da ćete u njoj uživati.

Posao: Samo vam prva dekada meseca donosi opterećenje I kada je finansijski segment, ali I kada je komunikacija sa saradnicima u pitanju. Ostatak ovog perioda donosi vam dobru energiju, veliki pokret I aktivnosti, I evidentno je da možete napraviti pomake ka svojim ciljevima. Ovo je dobar mesec I za nezaposlene Škorpije, ali I za one koji žele da promene radno mesto. U svakom slučaju – imaćete više ponuda I dobro razmislite na koju ćete stranu krenuti. Koristite prilike koje vam se sada ukazuju!

Zdravlje: Pomalo ste iscrpljeni I energetski isceđeni početkom decembra, I to će se svakako odraziti na vaše zdravlje. Ipak, sledi vam brz oporavak, osećaćete se dobro.

STRELAC – Istina – Sudija – Kuća

Ljubav: Pred zauzetim Strelčevima je mesec u kojem moraju biti donesene neke velike odluke kada su njihove emotivne veze I brakovi u pitanju. Postoji potreba da se dođe do stabilnosti, I očigledno je da ćete u ovom mesecu konačno moći da krenete ozbiljno ka tome. Što vi više budete poštovali voljenu osobu, više će vam biti uzvraćeno na isti način, pa bi bilo dobro da se oboje potrudite I uvedete vašu vezu u fazu stabilnosti. Što se tiče slobodnih Strelčeva, upoznaćete osobu koja vam je jako privlačna I zanimljiva, ali koja na pameti ima ozbiljnu emotivnu priču. Ako ste spremni za pravu I trajnu vezu, samo izvolite.

Posao: Pred vama je mesec u kojem ste jako motivisani, u kojem ste odgovorni I spremni na velike napore I trud u poslovnom segmentu. Imate podršku autoriteta I jakih poslovnih partnera za svoje planove I ciljeve. Neki od vas sada mogu konačno rešiti I da krenu sa svojim privatnim poslom. Generalno gledano – ovaj mesec donosi sporost, ali I dobre poslovne rezultate. Moći ćete da kažete da ste konačno na onom putu na kojem ste to želeli da budete. Po pitanju finansija – vrlo stabilno, nećete moći da se požalite.

Zdravlje: Zdravstveni segment je prikazan kao prilično dobar mlađim Strelčevima. Što se starijih tiče, moguće su manje tegobe sa kičmom, a kod žena – sa hormonima.

JARAC – Nesreća – Neprilika – Misao

Ljubav: U vašim emotivnim I bračnim vezama tokom decembra postoji klackalica I partner I vi lako možete poremetiti svoj odnos. Zapitajte se da li ste I koliko korektni prema voljenoj osobi. Suviše često ste zamišljeni i odsutni i partner može početi da sumnja da se kod vas dešava nešto, što možda i neće biti daleko od istine. Potrudite se da ovaj period ne uzdrma vašu vezu. Sto se slobodnih Jarčeva tiče, više ste usmereni na sebe i na svoj posao i obaveze, a manje na bilo šta što se vezuje za emociju. Ipak, vama baš preko poslovnog segmenta stoji mogućnost burnog odnosa sa kolegom ili koleginicom.

Posao: Obratite pažnju na međuljudske odnose u firmi u kojoj radite, ali I na komunikaciju sa poslovnim partnerima I saradnicima. Svi ste pomalo nervozni zbog mnogobrojnih dešavanja I jakog tempa koji postoji tokom decembra, pa lako mogu izbijati nesporazumi I problemi. Drugi deo meseca vam je nešto stabilniji po ovom pitanju I moći ćete malo da odahnete. Postoji velika potreba da se maksimalno usmerite na svoje obaveze, jer možete neke od njih propustiti ili zaboraviti. Novac – onako, srednje.

Zdravlje: Problemi sa virusnim I bakteriološkim infekcijama. Stariji pripadnici znaka bi trebali češće da kontrolišu pritisak.

VODOLIJA – Dete – Ljubavnica – Tuga

Ljubav. Nov emotivni početak stoji Vodolijama u emotivnim vezama I brakovima. Očigledno je da ste I vi I partner u periodu kada možete na lakši način doći do dogovora I zajedničkog jezika I možete itekako poboljšati kvalitet vaših odnosa. Stoji da ćete u poslednjoj dekadi meseca biti pomalo nezadovoljni jer se neće dešavati ništa naročito podsticajno, ali gledajte na to sa druge strane – bar nemate problema I rasprava. Što se slobodnih tiče, vi tokom ovog meseca svakako idete ka novom zaljubljivanju. Jedino što je ovde mali problem jeste što vam se može otvoriti prilika za ulazak u tajnu emotivnu priču.

Posao: Nove poslovne šanse, novi saradnici, nove ponude – svakako nećete biti nezadovoljni. Šta više – nekima od vas stoji I mogućnost napredovanja na postojećem radnom mestu. Dobićete I nova zaduženja I obaveze, koje će vam u početnom momentu nešto teže pasti, ali ćete ubrzo “ući u štos”. Čak vam ni finansijski segment nije postavljen loše što se priliva tiče, ali vam skrećemo pažnju na dugovanja, koja je neophodno što pre regulisati. Neki od vas baš zbog dugova mogu osećati opterećenost krajem meseca.

Zdravlje. Starija ženska populacija ovog znaka može imati hormonskih problema ili tegoba sa žlezdama u drugom delu meseca. Ostali – nešto više pažnje obratite na imunitet.

RIBE – Nešto novca – Udovac – Poruka

Ljubav: Problemi u komunikaciji sa emotivnim ili bračnim partnerom, nesporazumi, pa čak I periodi ćutanja I distanciranja – sve to stoji zauzetim Ribama u prvoj polovini decembra. Potrebno je da pokažete više odgovornosti I poštovanja prema osobi koju volite. Treća dekada meseca donosi popravljanje zategnutih odnosa I moći ćete da funkcionišete lakše. Što se slobodnih Riba tiče, vi ćete u većem delu ovog perioda biti okrenuti ka prošlim ljubavnim dešavanjima. Vidi se velika potreba da se obnovi odnos I komunikacija sa nekim od bivših partnera. Samo da znate, imate I nove ljubavne šanse, ali krajem decembra.

Posao: Povremeno ćete se osećati u potpunosti zatrpano obavezama, razgovorima, papirologijom. Na sve to – nećete imati baš najbolju komunikaciju ni sa saradnicima, ali ni sa nadređenima, pa će prva polovina decembra uglavnom proći u pokušajima da nekako sve stignete I završite na vreme, a da usput ne pokvarite odnose koji su vam bitni. Tek kada se pređe u drugi deo ovog perioda, počinju neke lakše okolnosti po vas. Brže ćete završavati obaveze, a imaćete I podršku kolega. Novac – onako.

Zdravlje: Povremene, manje tegobe, ali vas definitivno može nervirati što se non stop vraćaju I što ne možete da ih se rešite u potpunosti.

(Krstarica/Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com