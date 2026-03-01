Spremite se za preokret decenije: Ova 3 znaka od marta započinju ciklus sreće koji će trajati 7 godina

Ciklus sreće počinje u martu i donosi tektonske promene za odabrane. Proverite da li ste među njima i spremno dočekajte ovaj period.

Mart donosi energiju koju astrolozi čekaju decenijama. Ne radi se o običnom mesečnom horoskopu koji zaboravite do podneva. Ovo je ozbiljna stvar. Planete se nakon dugo vremena slažu tako da otvaraju ciklus sreće koji neće trajati mesec dana, već punih sedam godina.

Najveća greška koju pravite je čekanje da se stvari reše same od sebe. Zvezde daju vetar u leđa, ali vi morate raširiti jedra. Ovaj period nagrađuje hrabrost i inicijativu, a ne pasivno posmatranje.

Šta zapravo predstavlja ovaj sedmogodišnji period?

Ovaj astrološki fenomen označava prelazak sporohodnih planeta u nove znakove, čime se aktivira dugoročni ciklus sreće fokusiran na ličnu transformaciju, materijalnu stabilnost i oslobađanje od starih, ograničavajući obrazaca ponašanja.

Ovan: Konačno skidanje tereta

Dragi Ovnovi, znam da vam je prethodni period bio kao trčanje kroz blato. Imao sam klijente Ovnove koji su gubili nadu. Ali, Saturn popušta stisak. Od marta, vaš vladar Mars pravi aspekte koji vam vraćaju snagu.

Ovo nije samo trenutni bljesak. Ulazite u ciklus sreće gde će vaša prirodna prodornost konačno naići na otvorena vrata umesto na zid. Fokusirajte se na karijeru, jer sada postavljate temelje za narednu deceniju.

Blizanci: Revolucija u komunikaciji i novcu

Za Blizance, ovo je vreme kada se sve menja. Uran, planeta iznenadnih promena, počinje da deluje na vaše polje finansija i vrednosti. Možda zvuči zastrašujuće, ali verujte mi, ovo je oslobađanje. Poslovi koji su vas gušili odlaze u prošlost.

Ovaj ciklus sreće donosi prilike iz inostranstva ili kroz moderne tehnologije. Nemojte se plašiti da učite nove veštine, jer će vam se to višestruko isplatiti.

Vodolija: Vaše vreme je došlo

Vodolije, vi ste vesnici novog doba, a sada dobijate glavnu ulogu. Pluton u vašem znaku radi na dubinskoj transformaciji. Zvuči intenzivno? Jeste, ali je neophodno. Sve ono što nije valjalo u vašem životu će otpasti.

Mnogi misle da je gubitak nečega loš, a zapravo je to stvaranje prostora za novo. Vaš ciklus sreće se ogleda u potpunoj slobodi da budete ono što jeste, bez pravdanja drugima.

Zapamtite, ovi tranziti ne rade umesto vas, oni rade za vas. Ključ je u akciji. Nemojte dozvoliti da strah od nepoznatog blokira blagoslove koji vam dolaze. Ovaj ciklus sreće je voz koji ne treba propustiti.

Koji je vaš najveći cilj koji planirate da ostvarite u narednih sedam godina?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com