Čime su ova 4 znaka danas blagoslovena od Univerzuma? Ovo je isceljujuće!

Blizanci, Rak, Devica i Strelac imaju danas radostan dan. Ova 4 znaka blagoslovena od univerzuma, danas će se samo smejati i veseliti.

Danas, 13. marta 2026. godine, 4 znaka su blagoslovena od Univerzuma kada Venera pravi trigon sa Lilit. Kada je Lilit iza blagoslova koje dobijamo, znamo da će nas oni protresti i verovatno dovesti do vrste smeha koji je zapravo isceljujući.

Energija Lilit može biti razigrana, ali nas takođe budi iz transa u kojem smo bili i vraća nas da ponovo budemo ono što jesmo. U petak, ovi astrološki znaci vide da biti privlačan i imati moć da to potkrepi nije šala. Blagosloveni smo šarmom na ovaj dan. Kanališemo ljubav i privlačnost.

1. Blizanci – ludo verbalno samopouzdanje

Crni Mesec Lilit vam daje dobar osećaj kada kažete šta vam je na umu u petak, Blizanci. Ovo je posebno tačno ako je u pitanju druga osoba i vaša osećanja prema njoj. Imate to ludo verbalno samopouzdanje u sebi, Blizanci, i planirate da ga iskoristite.

Niste uvek ovako opušteni kada je u pitanju društvenost, ali 13. marta ste šarmantni. Uvek imate nešto zanimljivo za razgovor, Blizanci. Vi ste mnoštvo ideja i uvek ste bili. Zato se nemojte iznenaditi kada ljudi pohrle oko vas, jednostavno iz radoznalosti. Blagosloveni ste darom brbljivosti.

2. Rak – prihvatite ljubav i divljenje

Vaš blagoslov od univerzuma izgleda kao da sebi dajete dozvolu da progovorite i kažete šta god želite. U petak, ono što kažete čini trik, Rakovi. Lilit energija vam daje hrabrost da budete koliko god želite smeli i verujte da će vas ta vrsta hrabrosti zapravo odvesti do sjajnih mesta.

Na pravom ste putu, sigurno. Najbolji deo je što se 13. marta otvarate masi naklonosti koja se pojavljuje samo za vas. Pustite sve to unutra. Prihvatite ljubav i divljenje.

3. Devica – nema više samoosuđivanja

Devica je danas Blagoslovena od univerzuma. 13. marta vam omogućava da se oslobodite tog stalnog samoosuđivanja koje imate, Device. Dosta je bilo! Postaje zamorno, zar ne, Device? Vi to dobro znate, zato kada se pojavi Lilit, dozvoljavate sebi da se ponovo osećate dobro.

Za vas je ovo kao odmor, ali je i lekcija vredna usvajanja. Lekcija je, naravno, da ste sjajni takvi kakvi jeste. Nema razloga da održavate ovo degradirano mišljenje o sebi. Dosta više! Ostavite to u prašini. Vreme je da krenete dalje.

4. Strelac – danas delite ono što imate

Tokom ovog tranzita Lilit-Venera 13. marta, osećate ljubav prema sebi i drugima. U petak želite da prigrlite svet pokazujući mu dar svog talenta. Vaš blagoslov na ovaj dan izgleda kao da delite ono što imate.

Nećete se iscrpiti i nećete preterivati. Međutim, osećate se sjajno kao onaj koji daje, jer davanje je zaista primanje. Osećate radost tokom ovog tranzita jer vam pomaže da ponovo verujete u sebe, ne da ste se previše udaljili od takvog razmišljanja. Ipak, lepo je živeti u tom stanju ljubavi prema sebi i samopouzdanja.

(Krstarica/YourTango)

