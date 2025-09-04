Čovek uvek poludi sa njima! Ova 4 znaka horoskopa uvek za sve čekaju poslednji sekund

Pa ipak, postoji i razlog za sve to.

Odlaganje obaveza je navika koju skoro svako ponekad praktikuje, ali astrolozi veruju da su neki horoskopski znakovi skloniji tome da sve ostavljaju za poslednji trenutak. U pitanju su Blizanci, Strelčevi i Ribe. Njihova tendencija da čekaju zadnji čas ne znači nužno da su lenji; često se dešava da najbolje funkcionišu pod pritiskom ili jednostavno ne znaju kako da se organizuju na vreme.

Iako ovakav pristup može da izazove stres, njima ponekad baš to i odgovara jer ih adrenalin dodatno motiviše.

Blizanci

Poznati po svojoj neverovatnoj radoznalosti i hiljadu ideja koje im se vrzmaju po glavi, Blizanci se teško fokusiraju samo na jedan zadatak. Njihova energija je raspršena, pa obaveze često odlažu sve dok ih rokovi ozbiljno ne pritisnu. U tim trenucima, kada osete hitnost i adrenalin, oni zapravo rade najbolje. Lako im nešto drugo odvuče pažnju, pa uvek pronađu nešto zanimljivije od onoga što bi trebalo da rade, zbog čega posao završavaju u poslednjem mogućem trenutku.

Strelac

Strelčevi iznad svega cene svoju slobodu i ne podnose ograničenja, pa im odlaganje obaveza dođe kao prirodan mehanizam. Uvek su optimistični i vode se logikom „ima vremena“, što ih često dovodi do paničnih situacija kada rok istekne. Ipak, čak i tada, kada je situacija naizgled bezizlazna, oni nekako uspeju da skupe svu potrebnu energiju i završe sve na vreme. Njihov večiti optimizam ih navodi da veruju kako će se stvari rešiti same od sebe, pa se obavezama posvećuju tek kada postanu neizbežne.

Ribe

Ribe su poznati sanjari zodijaka koji lako mogu da otplove u svoj svet mašte, umesto da se bave konkretnim, praktičnim zadacima. Zbog ove svoje osobine, obaveze guraju po strani sve dok ih više ne mogu ignorisati. Kada se konačno pokrenu, uglavnom zbog pritiska, često rade u velikoj žurbi, ali na kraju iznenade i sebe i druge svojim rezultatima. Njihova emotivna priroda im otežava da se disciplinovano organizuju, pa se redovno nalaze u grupi onih koji sve obavljaju u poslednji čas.

