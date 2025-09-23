Crna petorka: Ovi znaci horoskopa imaju najgoru narav, tvrde astrolozi

Neki horoskopski znakovi češće reaguju eksplozivno, tvrde astrolozi: njihov temperament može biti oštar, brz za povredu i spor za opraštanje. Izdvajaju se znakovi koji lako izgube strpljenje, vole kontrolu ili intenzivno doživljavaju emocije.

Ovan — impulsivnost na maksimumu

Ovnove pokreće hitna potreba za akcijom i pravdom; kad im se nešto ne sviđa reagiraju brzo i burno. Njihova narav često nema filter, pa nakon „eksplozije“ sledi faza brze smirivanja, ali reči mogu ostaviti trag.

Škorpija — intenzitet koji peku

Škorpije osećaju duboko i retko zaboravljaju povredu. Njihova ljutnja nije često glasna, nego hladna i proračunata; mogu se povući i dugoročno planirati osvetu ili distancu, što druge najviše plaši.

Lav — ponos i dramatičnost

Lav voli da bude u centru pažnje i ne podnosi poniženje. Kad se uvrede, mogu reagovati teatralno i autoritativno, pokazujući ljutnju kojom žele povratiti status i kontrolu u situaciji.

Bik — tvrdoglavost koja pršti

Bik ne menja lako mišljenje; kad ga pritisnete ili pokušate da ga menjate, njegova upornost prerasta u tvrdoglav bes. Ljutnja Bika često se manifestuje kao zatvaranje, odbijanje saradnje i pasivno-agresivno ponašanje.

Jarac — hladna pravda i kritika

Jarčevi retko pokazuju emotivni izljev, ali kad se naljute pretvaraju se u stroge kritičare. Njihova narav je ozbiljna i pragmatična: očekuju standarde i, ako su prekršeni, kazna dolazi kroz hladnu distancu ili oštru analizu.

Saveti za suživot s njima: ne izazivate impulsivnost Ovna, ne igrajte se sa poverenjem Škorpije, poštujte ponos Lava, prihvatite tvrdoglavost Bika i ne brinite se oko hladne procene Jarca — komunikacija, granice i iskrenost ublažavaju većinu konflikata.

