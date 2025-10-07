Crni dani za ove znakove stižu krajem oktobra! Patnja i beda kucaju na vrata – izlaz se ne nazire

Ako ste Rak, Škorpija ili Jarac – kraj oktobra može vas slomiti iznutra. Emocije će se razliti, a osećaj bespomoćnosti zavladati. Nema utehe, nema pravca – samo tišina koja boli.

Koji znakovi će najviše ispaštati krajem oktobra?

Najveći udar trpeće Rak, Škorpija i Jarac. Rakovi će se boriti sa unutrašnjim nemirom, Škorpije sa razočaranjem u bliske ljude, a Jarčevi sa osećajem da ih niko ne razume. Sve ono što su gurali pod tepih – sada izlazi na površinu.

Zašto baš kraj oktobra donosi emotivni pad?

Zato što se tada završava astrološki ciklus koji je nosio nadu, a počinje period suočavanja sa stvarnošću. Retrogradni uticaji i zatvaranje energetskih krugova teraju nas da pogledamo u ono što boli. Nema više bežanja.

Kako da prebrodim ovaj period ako sam jedan od pogođenih znakova?

1. Prihvati emocije – ne guraj ih pod tepih.

2. Piši dnevnik – da bi razjasnio šta te tačno boli.

3. Izbegavaj impulsivne odluke – pogotovo u ljubavi i poslu.

4. Okruži se ljudima koji te ne osuđuju – čak i ako ćute, njihovo prisustvo leči.

5. Radi na telu – šetnja, istezanje, bilo šta što te vraća u sadašnji trenutak.

Znakovi upozorenja koje ne smeš ignorisati:

Stalni osećaj praznine

Preosetljivost na tuđe reči

Povlačenje iz društva

Nesanica i nemir

Preispitivanje sopstvene vrednosti

Zaključak za one koji se prepoznaju u ovom tekstu:

Nisi sam, iako ti se tako čini.

Ovo je faza, ne kraj.

Emocije nisu slabost – one su signal.

Ako ne znaš šta dalje, počni od malog: jedan poziv, jedan šetnja, jedno „ne“ koje nisi smeo da izgovoriš.

