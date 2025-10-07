Crni dani za ove znakove stižu krajem oktobra! Patnja i beda kucaju na vrata – izlaz se ne nazire

Ako ste Rak, Škorpija ili Jarac – kraj oktobra može vas slomiti iznutra. Emocije će se razliti, a osećaj bespomoćnosti zavladati. Nema utehe, nema pravca – samo tišina koja boli.
Koji znakovi će najviše ispaštati krajem oktobra?
Najveći udar trpeće Rak, Škorpija i Jarac. Rakovi će se boriti sa unutrašnjim nemirom, Škorpije sa razočaranjem u bliske ljude, a Jarčevi sa osećajem da ih niko ne razume. Sve ono što su gurali pod tepih – sada izlazi na površinu.
Zašto baš kraj oktobra donosi emotivni pad?
Zato što se tada završava astrološki ciklus koji je nosio nadu, a počinje period suočavanja sa stvarnošću. Retrogradni uticaji i zatvaranje energetskih krugova teraju nas da pogledamo u ono što boli. Nema više bežanja.
Kako da prebrodim ovaj period ako sam jedan od pogođenih znakova?
1. Prihvati emocije – ne guraj ih pod tepih.
2. Piši dnevnik – da bi razjasnio šta te tačno boli.
3. Izbegavaj impulsivne odluke – pogotovo u ljubavi i poslu.
4. Okruži se ljudima koji te ne osuđuju – čak i ako ćute, njihovo prisustvo leči.
5. Radi na telu – šetnja, istezanje, bilo šta što te vraća u sadašnji trenutak.
Znakovi upozorenja koje ne smeš ignorisati:
- Stalni osećaj praznine
- Preosetljivost na tuđe reči
- Povlačenje iz društva
- Nesanica i nemir
- Preispitivanje sopstvene vrednosti
Zaključak za one koji se prepoznaju u ovom tekstu:
- Nisi sam, iako ti se tako čini.
- Ovo je faza, ne kraj.
- Emocije nisu slabost – one su signal.
- Ako ne znaš šta dalje, počni od malog: jedan poziv, jedan šetnja, jedno „ne“ koje nisi smeo da izgovoriš.
