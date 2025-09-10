Crno im se piše: Ova 3 znaka deli samo korak od propasti, jesen im uzima skoro sve što imaju

Izazovan i dinamičan period ih čeka – ostaje im samo da se pripreme dobro i da sačekaju udarac sudbine.

Nekom sleduje otkaz, a drugom možda i poneka prilika za rast – da vidimo šta zvezde kažu!

Tri horoskopska znaka koja će ove jeseni najverovatnije napraviti veliki preokret u karijeri – bilo da daju otkaz ili započnu nešto svoje – suočiće se sa jakom željom za promenom pod uticajem kosmičkih tranzita. Jesen je pod energijom Device, Vage i Škorpije, a Saturn i Mars dodatno motivišu akciju i promenu. Ovi znaci će biti inspirisani da traže nove prilike, pa čak i napuste stabilne poslove radi izazovnijih, ali isplativijih opcija. Ako se poslednjih meseci osećate nemirno na poslu, ova jesen može biti vreme za preokret.

Ovan

Supermesec u Ovnu ovog oktobra osvetliće sve ono što želite da promenite u svom profesionalnom životu. Možda ćete poželeti da pokrenete novi projekat, zatražite povišicu ili čak napustite posao koji vas više ne zadovoljava. Ova lunarna faza donosi kulminaciju onoga na čemu ste radili u poslednjih godinu i po dana, a frustracije na poslu mogu vas dovesti do tačke preokreta. Snažan uticaj Marsa na vaš znak podstiče vas da povučete hrabre poteze, ali ipak, dobro razmislite pre nego što krenete dalje.

Rak

Krajem jeseni, Mars u vašem znaku i njegov sukob sa Plutonom učiniće vas odlučnijim nego ikad. Osećaćete snažnu potrebu da ostvarite svoje ambicije i ciljeve, čak i po cenu napuštanja stabilnog posla. Ova energija vas poziva da pratite svoje želje, čak i ako to znači izlazak iz sigurne zone. Ne ustručavajte se da prihvatite ovu promenu – moguće je da će vas neočekivani potezi odvesti do novih, ispunjavajućih prilika.

Ribe

Saturn, planeta discipline i odgovornosti, u Ribama donosi vam jasniju viziju o vašem profesionalnom putu. Od sredine novembra, kada Saturn prestane da se kreće retrogradno, oslobodićete se osećaja stagnacije i konačno dobiti priliku za novi početak. Ako ste osećali da vas posao previše opterećuje, ovo je period kada će se stvari stabilizovati. Takođe, jesen je idealna za preuzimanje liderstva i zauzimanje jače pozicije na poslu. Saturn vas vodi prema dugoročnom uspehu, posebno u projektima koji su započeli početkom ove godine.

Za ove znakove, jesen donosi priliku za hrabre odluke i nove puteve u karijeri.

