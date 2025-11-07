Čudesno obilje i sreća stiže ovim znakovima, planete im iznenada donose veliku lovu. Danas im je „srećni petak“

Čudesno obilje i sreća za Blizance, kroz promene mišljenja, Biku, energijom privlači, Ribama iznenadna prilika i Vodoliji, neko joj veruje.

Bik, Bliznaci, Vodolija i Ribe privlače iznenadno obilje i sreću u petak, 7. novembra 2025. godine. Na nebu se odvija veliki događaj, koji uključuje planetu koja izaziva haos, što dovodi do čudesnih događaja.

Uran ponovo ulazi u prvi novčani znak zodijaka, Bika, što može stvoriti nestabilnost u hrani, resursima orijentisanim na zemlju, poljoprivredi, nekretninama i bankarskim sistemima. Dobra vest je da je ovo poslednja poseta Urana Biku do 2091. godine.

Iako će stvoriti poremećaje, njegovo prisustvo tera na promene koje pomažu nekim znakovima horoskopa. Oni mogu da preispitaju svoje navike i donesu odluke koje vode do stvaranja i implementacije inovativnih i pametnijih sistema.

Da vidimo kako ovaj planetarni tranzit donosi čuda i iznenadno obilje i sreću za četiri astrološka znaka u petak.

1. Bik – vaša energija danas privlači veliku lovu

Počev od 7. novembra, privući ćete iznenadno izobilje i sreću u svoj lični život. Verovatno imate plan igre i znate šta nameravate da postignete danas, uključujući i kako planirate da to postignete. Ipak, ulazak Urana u vaš znak započeće haotičnu promenu načina na koji će vaš dan teći. Stvari počinju da se menjaju, i to neće biti zato što niste radili svoj deo.

Promene koje doživljavate treba da vas pokrenu na novi put kojim bi trebalo da idete. Tako univerzum funkcioniše kada je Uran retrogradan.

To budi vaše unutrašnje čežnje i čini da vidite svet u novom svetlu. Vaša unutrašnja promena će vas ojačati jer ojačavate slabe tačke.

Današnje izobilje i sreća će vam doći jer je vaša energija drugačija i pomoći će vam da privučete ono što do sada niste ni znali da vam je potrebno.

2. Blizanci – iznenadno obilje ako promenite mišljenje

Od 7. novembra, iznenada stiže vam čudesno obilje i sreća kako se prošle situacije rešavaju same od sebe. Vi ste tip osobe koja nikada ne odustaje od sebe ili drugih. Verujete da svako ima prošlost iz koje može da uči. Život je učitelj, i ako je osoba otvorena za rast, vremenom i trudom će postati bolja verzija sebe.

Uran pomaže u pružanju velike doze lične svesti, omogućavajući da se lekcija nauči na način koji je neočekivan, ali blagovremen. Shvatate da ono što ste nekada mislili treba da se promeni zbog novih informacija.

Podaci preuzeti od Urana pomažu vam da iskoristite zakon privlačenja. Shvatate da ako želite privući ono obilje u svoj život sada, morate prestati da živite u prošlosti. Morate shvatiti da budućnost zahteva prostor da uđe u vaš svet, zato se oslobodite zamerki ili misli „šta ako“.

Počinjete da se fokusirate na zahvalnost, predviđajući šta će biti.

3. Vodolija – sreća kroz sudbinske interakcije

Čudesno obilje i sreća stiže vam od danas kroz neočekivane, sudbinske interakcije koje imate sa prijateljima. Prijatelji mogu biti vredan deo vašeg ljudskog iskustva. Zanimljivo je da možete misliti da poznajete nekoga dok vam ne otkrije informacije o svojoj ličnosti ili znanje koje je uzbudljivo i novo.

U petak shvatate da ste razgovarali sa nekim ko je tako pronicljiv i otvorenog uma. Njihove ideje su sveže i inspirativne. Uvučete se u razgovor i tu počinje magija.

Možete nahraniti svoju dušu tako da se osećate dobro u vezi sa sobom. Vaše srce se ispunjava svetlošću i ljubavlju, što vam pomaže da ostvarite cilj koji vas je plašio zbog svoje nepredvidivosti. Sada, međutim, prihvatate nepoznato raširenih ruku jer imate nekoga pored sebe ko veruje u vas.

4. Ribe – iznenadna prilika za obilje

Počev od 7. novembra, privući ćete iznenadno izobilje i sreću kroz događaj koji utiče na vašu karijeru. Vi ste horoskopski znak koji se prepušta toku i ne nameće narativ koji odgovara uskom gledištu. Verujete da univerzum radi za vaše najveće dobro i zato često predajete svoje poverenje sudbini. „Šta će biti, biće“ je moto kojim se čvrsto držite.

7. novembra naići ćete na situaciju koju je tako teško ignorisati da nećete. Shvatićete da ulazite u trenutak koji je ručno stvoren samo za vas. Naravno, uradićete posao potreban da se događaji odvijaju. Spremni ste i zaslužili ste ovaj trenutak; ipak, niste shvatili da će vas vaš trud odvesti do ovog mesta.

Ono što vam se dešava biće van vašeg shvatanja do te mere da će vas zbuniti. Verovanje će se susresti sa sumnjom u sebe.

Emocije mogu otkriti sindrom prevaranta i moraćete da se oslobodite negativne energije. Verujete da će vas vaša unutrašnja mudrost voditi i odvesti tamo gde treba da budete.

Delovaće iznenadno, ali će biti tačno na vreme.

