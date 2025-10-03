Čudni ljudi, neprijatni a i teški: Ovi znakovi horoskopa ne podnose poraz u društvenim igrama

Da li vam se nekad desilo da „planete“ dok igrate društvene igre? Da li zvezde imaju upliv u svemu tome?

Društvene igre obično zamišljamo kao način da se opustimo, družimo i nasmejemo. Ali, hajde da budemo iskreni – svi imamo onog jednog prijatelja koji krene da se nervira čim kockice ili karte ne idu u njegovu korist. Prema horoskopu, postoje znakovi kojima poraz u igri nije samo „šala“ nego pravi udarac na ego.

Ovan

Ako ste ikada igrali Monopol s Ovnom, znate o čemu pričam. Njihov temperament je vatren, a potreba da budu prvi nepokolebljiva. Kada izgube, teško im je da sakriju nezadovoljstvo. Impulsivni su i često izlete s ljutitim komentarima – ali dobra vest je da ih bes brzo prođe, pa će već za pet minuta ponovo biti spremni za novu partiju.

Lav

Lavovi su uvek oni koji žele da zasijaju, čak i kad se radi o običnoj igrici uz kafu. Za njih je poraz direktan udarac na ponos. Umesto smeha, možete dobiti dramsku predstavu, jer znaju da reaguju burno. Kao pobednici su velikodušni, ali kao gubitnici? E tu umeju da pokažu tamniju stranu i često se povuku kako bi sačuvali dostojanstvo.

Škorpija

Kod Škorpija je sve – pa i igra – pitanje intenziteta i strasti. Za njih to nije „samo zezanje“, već borba u kojoj moraju da dokažu svoje sposobnosti. Kada izgube, ne očekujte da to puste niz vodu. Njihova tiha ljutnja može trajati dugo, a u glavi već smišljaju strategiju za sledeći put – samo da bi dokazali da mogu da pobede.

Jarac

Jarčevi čak i društvene igre doživljavaju ozbiljno, gotovo poslovno. Vole pravila, planove i strategiju, i kada izgube – to im zvuči kao neuspeh projekta. Zato ih poraz frustrira, jer im ruši osećaj kontrole i sav trud koji su uložili. Ako ste s njima u igri, znajte da im je to mnogo više od „ubijanja vremena“.

(dan.co.me)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com