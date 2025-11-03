Cunami novca za 4 znaka do kraja meseca – astrolozi u šoku, ova sreća se čeka decenijama

Kraj novembra donosi izuzetno povoljne astrološke aspekte – Sunce i Mars u Strelcu, Venera u trigonu sa Jupiterom. Ova kombinacija pokreće talas finansijskog olakšanja za četiri znaka. Astrolozi tvrde da se ovakva sinhronizacija dešava jednom u deceniji. Ako si među ovim znakovima – vreme je da obratiš pažnju. Cunami novca je već krenuo.

Ovaj talas nije samo astrološki – ljudi ga već osećaju. Pojavljuju se neočekivani pozivi, ponude, vraćeni dugovi, čak i slučajni dobici. Ako ti se čini da se nešto “pomera” – nisi sam.

Lav: Priznanje koje donosi novac

Lavovi ulaze u fazu eksplozije rezultata. Sve što su radili u tišini sada dolazi na naplatu. Bonusi, nagrade, povišice – sve je moguće. Cunami novca dolazi kroz priznanje i vidljivost. Ako si Lav, ne sklanjaj se – pokaži šta znaš.

Bik: Stabilnost se pretvara u dobit

Bikovi dobijaju neočekivane prilive – pasivni prihodi, pokloni, povrat novca. Venera im donosi sigurnost i šansu za ulaganje. Cunami novca kod Bika ne dolazi kroz haos, već kroz mirnu ekspanziju. Ako si Bik, ne ignoriši prilike koje ti deluju “previše jednostavno”.

Strelac: Sve puca, sve se otvara

Strelčevi su u epicentru astrološke eksplozije. Mars i Sunce u njihovom znaku brišu blokade. Projekti koji su stajali – pokreću se. Ideje koje su bile ignorisane – sada dobijaju pažnju. Cunami novca dolazi kroz brzu akciju i širenje. Ako si Strelac, vreme je da tražiš više.

Ribe: Dugovi se brišu, podrška stiže

Ribe ulaze u fazu čišćenja finansijskih blokada. Venera im donosi olakšanje, a Jupiter šansu za rast. Novac kod Riba dolazi kroz podršku, oprost dugova i nove početke. Ako si Ribe, ne odustaj – sad je tvoj trenutak.

Cunami novca je stvaran – ali samo za one koji ga prepoznaju

Astrološki aspekti kraja novembra neće se ponoviti uskoro. Ako si među ovim znakovima – iskoristi talas. Ako nisi – prati šta se dešava, jer energija obilja se širi. Cunami novca ne bira samo po horoskopu – bira po spremnosti da se promeniš.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com